Un partenariat Maroc-Russie dans l’Arctique? , hausse des prix des carburants : le scénario des pics de 2022 reste improbable, agriculture: un État du centre-nord du Nigeria souhaite coopérer avec le Maroc…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 14 août 2023:

Le Matin

Hausse des prix des carburants : le scénario des pics de 2022 reste improbable

La hausse des prix des carburants revient sur le devant de la scène. Selon l’expert en énergie et carburants Mustapha Labrak, cette hausse, due à une baisse de production et une augmentation de la consommation, est passagère et ne devrait pas atteindre les pics enregistrés l’année dernière. Par ailleurs, cette hausse a ravivé le débat sur le plafonnement des marges bénéficiaires des pétroliers, surtout après la dernière annonce par le Conseil de la concurrence de l’envoi d’une notification de griefs à neuf entreprises opérant sur les marchés de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution du gazole et de l’essence. Un retour à la baisse est à prévoir en septembre prochain à en croire Mustapha Labrak, car il n’y a pas, selon lui, de raisons qui laissent présager un maintien de cette hausse, «à moins d’un coup de théâtre majeur sur l’échiquier géopolitique international».

L’Opinion

Un partenariat Maroc-Russie dans l’Arctique?

Le Royaume a récemment exprimé son intérêt dans l’exploitation de la Route Maritime du Nord (RMN). Traversant l’océan Arctique, cette voie relie l’Atlantique à l’Extrême-Orient russe et au Nord de la Chine. L’intérêt marocain porte sur l’acheminement de ses produits, notamment des fruits, vers les régions éloignées de la Russie. La Russie, elle, vise à exporter principalement des produits de la pêche et des combustibles fossiles. Le Maroc, grand importateur de charbon et potentiel importateur de gaz naturel liquéfié, pourrait bénéficier de cette route. Le projet s’inscrit également dans une stratégie plus large : le Royaume, avec sa politique portuaire, aspire à devenir une plateforme logistique reliant l’Afrique de l’Ouest à l’Asie. Cette vision est partagée par les autorités russes, et entre dans le cadre de l’accord de libre-échange actuellement à l’étude.

Al Bayane

L’UA se doit de soutenir la souveraineté du Maroc sur son Sahara pour la stabilité du continent

Le journal sud-africain à grand tirage « The Star » a soutenu que tout plaide pour que l’Union africaine (UA) reconsidère sa position sur le conflit du Sahara et soutienne la souveraineté du Maroc sur son territoire. « En soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, l’UA résoudrait un conflit qui n’a que trop duré et impulserait les progrès du continent en droite ligne des aspirations de l’Agenda 2063 », écrit récemment le journal. Sous le titre « L’urgence de résoudre le conflit du Sahara : Un impératif pour l’Union africaine pour renforcer la souveraineté du Maroc », The Star argue que plusieurs raisons justifient l’impérieuse nécessité pour l’UA de réévaluer sa position et de reconnaître la souveraineté du Maroc.

Al Ahdath almaghribia

Coopération Maroc-Côte d’Ivoire : le pont de Cocody à Abidjan inauguré par le Président Alassane Ouattara

Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé, samedi à Abidjan, à l’inauguration du pont de Cocody qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement de la baie de Cocody, symbole de la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI d’une Afrique qui fait confiance à l’Afrique et de la coopération exemplaire entre le Maroc et la Côte d’Ivoire. Cet ouvrage haubané, premier de son genre en Côte d’Ivoire, culmine à plus de 100 m de hauteur et enjambe la baie de Cocody sur 630 m. Portant le nom du Président Alassane Ouattara, le pont participe à la résolution de la problématique de la mobilité urbaine et constitue une nouvelle icône pour la capitale économique ivoirienne.

Al Massae

L’encours des titres de créance détenus par les étrangers et les MRE atteint 3,9 MMDH en 2022

L’encours des titres de créance détenus par les étrangers et les Marocains résidant à l’étranger (MRE) s’est élevé à 3,9 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, contre 3,6 MMDH en 2021, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). L’investissement étranger représente uniquement 0,42% de l’encours global des titres de créance à fin 2022, tandis que plus de 86% de l’encours appartient aux personnes morales étrangères non résidentes, suivies par les personnes physiques étrangères résidentes (5,6%), précise l’AMMC dans son rapport sur l’investissement étranger en instruments financiers au titre de l’année 2022.

Al Alam

Agriculture: un État du centre-nord du Nigeria souhaite coopérer avec le Maroc

« Le gouvernement de l’État du Niger, dans le centre-nord du Nigeria, a manifesté son intérêt pour une collaboration avec le Maroc afin d’améliorer la productivité agricole, de promouvoir des méthodes d’agriculture durable et de renforcer la sécurité alimentaire dans l’État », rapporte la station de radiodiffusion internationale du Nigeria, « Voice of Nigeria », sur son site web. S’exprimant lors de sa rencontre, à Abuja, avec l’ambassadeur de SM le Roi au Nigeria, Moha Ou Ali Tagma, le gouverneur de l’État du Niger, Umar Muhammad Bago, a noté que « la collaboration avec le Maroc dans ces secteurs peut aider à améliorer la productivité agricole, à promouvoir des méthodes agricoles durables et à renforcer la sécurité alimentaire dans l’État ».