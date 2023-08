Un été chaud pour la tomate en conserve, carte de conducteur professionnel: prolongation du délai d’inscription jusqu’au 31 décembre, empreinte écologique: les Marocains vivent-ils au-dessus de leurs moyens?…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 10 août 2023:

L’Économiste

Un été chaud pour la tomate en conserve

Après le contreplaqué latté et le tapis mécanique originaires d’Egypte, place à la tomate en conserve. La Fédération nationale de l’agroalimentaire (Fenagri) se plaint d’un présumé dumping des exportateurs du pays des Pharaons. Cette situation serait à l’origine « d’un dommage important » pour les opérateurs nationaux. La Fenagri a ainsi saisi le ministère de l’Industrie et du Commerce pour ouvrir une enquête antidumping. Sa requête a été déposée au nom des Conserves de Meknès, Conserveries marocaines Doha et Moroccan Food Processing. Ces trois sociétés représentent 96% de la production nationale. L’un des plaignants, les Conserves de Meknès, évoque des importations de plus en plus importantes de tomate fraîche depuis 2020-2021. Les importations de la tomate concentrée égyptienne s’élevaient à 7.394 tonnes pour une valeur de 115 millions de DH en 2022, selon l’Office des changes. L’Egypte est en tête du classement depuis 2018.

Le Matin

Carte de conducteur professionnel: prolongation du délai d’inscription jusqu’au 31 décembre

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé la prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 de la date limite d’inscription des conducteurs remplissant les conditions pour bénéficier de la carte professionnelle. Cette décision intervient dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du ministère vis-à-vis des professionnels en matière de formation obligatoire gratuite pour l’obtention de la carte de conducteur professionnel, indique le ministère dans un communiqué. De même, il sera procédé à la poursuite de la veille de sensibilisation afin d’inciter les conducteurs à obtenir cette carte, ou au moins une convocation pour participer à une formation gratuite, dans l’attente de la fin de leur formation et l’obtention d’une carte de conducteur professionnel en cours de validité.

L’Opinion

Empreinte écologique: les Marocains vivent-ils au-dessus de leurs moyens?

Si les habitants de la Terre vivaient et consommaient comme le font les Marocains en 2023, les ressources naturelles que notre planète peut offrir en une année n’auraient tout simplement pas suffit. Selon les données du Think Tank Global Footprint Network, à ce jour, le Royaume n’a pas encore atteint son propre jour du dépassement. Cela dit, ce seuil symbolique sera franchi le 26 novembre 2023, ce qui implique que notre pays vivra écologiquement dans le rouge durant 36 jours pour le reste de l’année. Un constat certes perturbant, mais le Maroc est loin d’être le cancre de la classe dans ce domaine. “La planète Terre n’est pas infinie et encore moins extensible ou rechargeable. Les ressources naturelles et les services écosystémiques qu’elle produit sont issus de cycles naturels qui fluctuent chaque année, mais qui, surtout, ont des limites à leur caractère renouvelable”, explique Houcine Nibani, expert en environnement et président de l’Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR).

Libération

Le CPS de l’UA demande la mise en oeuvre de la Déclaration de Tanger sur la promotion du lien Paix, Sécurité et Développement en Afrique

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a demandé à la Commission de l’UA et au partenaires de mettre en œuvre la Déclaration de Tanger sur la promotion du lien entre la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Dans un communiqué publié mardi et ayant sanctionné sa réunion tenue le 21 juillet dernier au niveau ministériel sur les réponses communautaires face aux défis sécuritaires sur le continent, le CPS a également demandé au Bureau de l’Envoyée spéciale de l’UA pour le programme Femmes, Paix et Sécurité de prendre en considération les conclusions de la réunion sur « les défis croisés des changements climatiques et de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique » organisée par le Royaume du Maroc le 16 février dernier à Addis-Abeba en marge du 36e Sommet de l’UA.

Al Alam

Journée nationale du migrant : une date phare pour resserrer les liens avec les MRE

Célébrée le 10 août de chaque année, la Journée nationale du migrant revêt un caractère humain profond qui transcende la simple occasion d’aborder les diverses questions qui préoccupent les Marocains résidant à l’étranger. Le soin porté aux Marocains du monde n’est plus tributaire de l’investissement dans la devise au niveau de la Mère Patrie mais s’étend, en revanche, à d’autres questions fondamentales qui constituent leurs premiers soucis, tant dans les pays d’accueil que dans leur propre pays, notamment celles relatives à l’identité et l’intégration et les problèmes économiques, auxquels s’ajoutent quelques difficultés et entraves sociales et administratives.

Assahra almaghribia

Talbi El Alami expose à Jakarta le modèle de développement du Royaume

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a mis en exergue, à Jakarta, le modèle de développement marocain et les grands chantiers lancés par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI. Talbi El Alami, qui a participé en tant qu’invité principal à la séance de dialogue parlementaire avec le Maroc, tenue dans le cadre des travaux de la 44e Session de l’Assemblée parlementaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (AIPA), qu’abrite la Chambre des Représentants de la République d’Indonésie (5-10 août) sous le thème « Le parlement s’adapte pour une ASEAN stable et prospère », a souligné « la particularité du modèle de développement marocain et les grands chantiers lancés par le Royaume du Maroc sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce qui a permis au Royaume de jouir de la prospérité et de la stabilité », indique un communiqué de la chambre des représentants.