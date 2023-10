Délais de paiement: les experts-comptables délimitent leur mandat ; Soutien à la TP et PME :”Le dispositif mettra l’accent sur l’emploi” ; Nouveau statut de l’Éducation nationale : le ministère appelle à une lecture minutieuse du texte ; Révision du Code de la famille : l’UGTM et l’UNMT plutôt conservatrices, la CDT adopte une vision progressiste ; Production oléicole/Export: de nouvelles mesures priorisant l’approvisionnement du marché national… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 13 octobre.

L’Economiste

Délais de paiement: les experts-comptables délimitent leur mandat

Dans le dispositif concernant la déclaration trimestrielle des factures non réglées dans les délais, les commissaires aux comptes sont appelés à jouer un rôle central. Ils auront pour mission de viser l’état détaillé des impayés qui devra accompagner la déclaration trimestrielle ainsi que le paiement des éventuelles amendes prévu au plus tard le 31 octobre. Pour un premier exercice, l’Ordre des experts-comptables devait procéder à la normalisation des diligences que les professionnels devront accomplir dans le cadre de la déclaration trimestrielle relative aux délais de paiement que les sociétés réalisant un chiffre d’affaires de 50 millions de DH HT devront souscrire. La directive qu’il vient de diffuser codifie le périmètre d’intervention des commissaires aux comptes. La publication de cette norme est importante car elle définit le périmètre de responsabilité à la fois des commissaires aux comptes et de leurs clients.

L’Economiste

Soutien à la TP et PME :”Le dispositif mettra l’accent sur l’emploi”

Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’investissement, a affirmé que l’un des quatre dispositifs de soutien spécifique prévu par la nouvelle charte de l’investissement est destiné aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises. Comme précisé dans la loi-cadre portant la nouvelle charte de l’investissement, le gouvernement s’engage à mettre en œuvre ce dispositif avant la fin de l’année. “Ce dispositif mettra un accent particulier sur la création d’emplois, car ces catégories d’entreprises sont les principales contributrices à l’emploi dans le Royaume”, a-t-il souligné dans un entretien au journal. L’amélioration du climat des affaires est au cœur de la Charte de l’investissement. Elle en constitue un des trois axes principaux, avec les mécanismes de soutien à l’investissement et la gouvernance unifiée et décentralisée de l’investissement. Le ministre a affirmé qu’une feuille de route pluriannuelle pour l’amélioration du climat des affaires a été adoptée le 15 mars 2023 lors de la “conférence nationale sur l’environnement des Affaires” du CNEA et est en cours de mise en œuvre.

Le Matin

Nouveau statut de l’Éducation nationale : le ministère appelle à une lecture minutieuse du texte

Le nouveau statut général de l’Éducation nationale est «en totale rupture avec celui de 2003», souligne le directeur des ressources humaines et de la formation des cadres au ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Benzerhouni. Ce dernier, qui s’exprimait lors d’une émission sur la chaîne 2M, a appelé à «faire une lecture minutieuse du nouveau texte». Ceci étant, ce haut responsable estime que «la vague de contestation que suscite ce nouveau statut auprès des hommes et des femmes de l’enseignement est tout à fait normale». « La contestation du nouveau statut de l’Éducation nationale est saine et tout à fait normale, et il n’y a pas lieu de comparer le statut de 2023 à celui de 2003», a-t-il dit.

Le Matin

Révision du Code de la famille : l’UGTM et l’UNMT plutôt conservatrices, la CDT adopte une vision progressiste

Depuis l’annonce par le Souverain de la nécessité de la révision du Code de la famille, l’espace public, en particulier à l’occasion de la Journée de la femme célébrée le 10 octobre, est le témoin d’un débat intense impliquant partis politiques, ONG, juristes et oulémas. Les syndicats qui ne veulent pas rester à l’écart de cette dynamique sociétale tiennent à exprimer leurs positions sur la question. À cet égard, des organisations syndicales comme l’UGTM ou l’UNTM se sont montrées intransigeantes sur l’importance cruciale de préserver les fondements religieux et de respecter les spécificités culturelles du Royaume. La CDT, quant à elle, a signé une charte avec l’association Jossour, membre de la «Coordination féminine pour un changement global et profond du statut de la famille». Ce collectif associatif regroupe plusieurs ONG féminines et d’autres organisations militant pour une réforme du statut de la famille. Parmi leurs revendications, on trouve un appel à l’égalité, y compris en matière d’héritage.

Le Matin

Nadia Fettah: “la coopération Sud-Sud ne doit plus rester un slogan, mais doit devenir une réalité de tous les jours »

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a souligné, à Marrakech, l’impératif d’accélérer la coopération et l’intégration africaines, qui relèvent d’un choix stratégique fondé sur une vision Royale éclairée du développement. « L’impératif d’accélérer la coopération et l’intégration au sein de notre Continent s’impose à nous tous (…) la coopération Sud-Sud ne doit plus rester un slogan mais doit devenir une réalité de tous les jours », a-t-elle indiqué à l’ouverture de la Réunion ministérielle de Haut Niveau sur l’accélération du financement de l’émergence africaine. Dans ce sillage, Fettah a noté que le renforcement de la coopération économique s’est traduit par la multiplication des flux commerciaux et d’investissements entre le Royaume et le reste des pays d’Afrique, où le Maroc est devenu l’un des principaux investisseurs.

L’Opinion

Rentrée parlementaire: ambition, détermination et reconstruction!

Après des vacances brusquement interrompues par le séisme d’Al-Haouz, les élus de la Nation regagnent leurs sièges au Parlement pour démarrer une année législative où les défis sont nombreux et de taille. Une année où la gestion des effets du séisme devrait accaparer l’essentiel de l’agenda législatif et les parlementaires des deux Chambres auront pour mission de suivre la mise en œuvre du programme national de reconstruction. Le gouvernement, soutenu par une majorité soudée, devra, pour sa part, doubler les efforts pour surmonter les défis imposés par la conjoncture et la sécheresse, qui s’ajoutent à ceux liés à l’organisation de la Coupe du Monde 2030, laquelle requiert des investissements titanesques en termes d’infrastructures.

L’Opinion

La tutelle célèbre la « Journée des mosquées »

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a organisé à Rabat, une cérémonie religieuse à l’occasion de la « Journée des mosquées », tenue annuellement le 7ème jour qui suit la célébration de l’Aid Al Mawlid Annabaoui Acharif, qui a été marquée par un hommage aux bienfaiteurs, aux architectes et aux artisans traditionnels ayant contribué à l’édification des mosquées. Cet évènement traduit la sollicitude permanente et sans cesse renouvelée dont entoure Sa Majesté le Roi Mohammed VI les mosquées, compte tenu de leur place prépondérante et de leur haut statut, ainsi que leur rôle crucial dans la généralisation de la sécurité spirituelle et l’encadrement des citoyens.

Al Massae

Production oléicole/Export: de nouvelles mesures priorisant l’approvisionnement du marché national

« Dans l’objectif de valoriser la production nationale localement, d’assurer l’approvisionnement normal et régulier du marché national, de stabiliser les prix à la consommation à des niveaux normaux, d’assurer la viabilité et la pérennité de la filière oléicole (toute la chaine de valeur) et de contribuer à la sécurité alimentaire du citoyen marocain, le gouvernement a décidé de soumettre à licence l’exportation des olives à l’état frais ou réfrigéré, les olives transformées, l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olives », indique le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts dans un communiqué.

Al Ittihad alichtiraki

Al Haouz: poursuite à Tahanaout de la 1ère tranche de l’opération d’octroi des aides financières aux familles touchées par le Séisme

La première tranche de l’opération d’octroi des aides financières d’urgence au profit des familles victimes du séisme du 8 septembre dernier, s’est poursuivi, à Tahanaout et ce, à l’instar d’autres zones au niveau de la province d’Al Haouz. Pour la réussite de cette opération qui intervient en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, plusieurs organismes de paiement agrées ont été mobilisés au niveau de Tahanaout. Des unités mobiles de transferts d’argent sont également déployées dans les zones rurales et reculées de cette partie du territoire national pour permettre aux familles bénéficiaires de pouvoir récupérer les aides financières programmées dans le cadre de cette opération.

Bayane Al Yaoum

La peine de mort reste inefficace pour dissuader les délinquants et diminuer la criminalité

Des activistes et des représentants d’organisations de la société civile ont appelé à l’abolition de la peine de mort au Maroc qui a démontré à leur avis son inefficacité pour dissuader les délinquants et diminuer la criminalité, estimant qu’il s’agit d’une mesure « attentatoire à la dignité humaine ». Lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la commémoration du 21ème anniversaire de la Journée mondiale contre la peine de mort (observée chaque 10 octobre), les intervenants ont souligné que de nombreux pays ont aboli cette peine dans le cadre de la promotion des droits de l’Homme et du droit à la vie. S’exprimant à cette occasion, la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a relevé que malgré les évolutions contextuelles, la position constante du CNDH demeure celle de plaider en faveur de l’abolition de la peine de mort.