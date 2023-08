Le ministère de l’Industrie et du Commerce, de concert avec les Finances, Maroc PME et la CGEM vient de lancer un appel à projets relatif au programme Tatwir-R&D et Innovation. ; Entre 2017 et 2021, plus de 1,17 million de Marocains ont convolé en noces ; Le FEC finance les ouvrages d’adduction d’eau de 2 projets d’interconnexion de bassins hydrauliques ; Le Maroc décroche deux médailles d’or au Salon international de l’Innovation iCAN 2023 … Voici les principaux titres de la presse nationle ce mardi.

L’Economiste

Innovation industrielle et R&D: êtes-vous éligible au fonds de soutien ?

Le patronat réclamait un crédit d’impôt recherche & développement, le gouvernement a plutôt opté pour une aide directe. Le ministère de l’Industrie et du Commerce, de concert avec les Finances, Maroc PME et la CGEM vient de lancer un appel à projets relatif au programme Tatwir-R&D et Innovation. La consultation publique vise à sélectionner au titre de l’année 2023 les meilleurs projets d’innovation et de recherche & développement industrielles éligibles au financement public via le fonds de soutien à l’innovation. Le dispositif d’appui à l’innovation industrielle constitue en fait une offre de financement intégrée dont l’objectif est de soutenir les entreprises industrielles au cours de leur processus de recherche & développement, prototypage et industrialisation dans la phase pilote. Il est décliné en trois composantes complémentaires: l’appui à la valorisation des brevets avec une aide pouvant aller jusqu’à 1 million de DH, l’appui aux projets de R&D et innovation industrielle (4 millions de DH au maximum) et le soutien à l’industrialisation dans la phase pilote (jusqu’à 5 millions de DH). Les trois composantes restent cumulatives.

L’Economiste

Le mariage a toujours le vent en poupe

Entre 2017 et 2021, plus de 1,17 million de Marocains ont convolé en noces. Durant la même période, 600.000 ont divorcé, selon le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. De quoi atténuer quelques critiques sur les « méfaits » du Code de la famille de 2004. Ces statistiques offrent une plus grande visibilité concernant l’évolution de la situation plus d’une décennie après cette grande réforme. Le mariage polygame baisse drastiquesment, celui des mineurs touche beaucoup plus les filles que les garçons…!

Le Matin

Mohamed Mehdi Bensaïd interpellé sur le foisonnement des «pseudo- journalistes»

Face au foisonnement de sites d’informations livrant souvent de fausses informations et échappant à tout contrôle, le groupe parlementaire du progrès et du socialisme à la Chambre des représentants vient d’interpeller le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, sur les mesures que son département prévoit de prendre en collaboration avec les autres instances et établissements concernés pour encadrer le secteur de la presse, ainsi que les mécanismes prévus pour lutter contre le phénomène d’usurpation d’identité du journaliste. Dans une question écrite adressée par le parlementaire Hassan Oumrabat au ministre, dont «Le Matin» dispose d’une copie, le député rappelle que la loi relative à la presse et l’édition promulguée en 2016 avait établi des critères pour l’exercice du journalisme ainsi que des règles liées à l’éthique professionnelle, dans le but de bien encadrer le secteur des médias et de la presse. Selon le même député, le secteur de la presse a connu l’émergence de «certaines plateformes, visages, chaînes, journaux, radios et sites Internet qui n’ont aucun lien avec la profession». Ces «supports», qui ont été créés en dehors des règles juridiques et du contrôle légal.

Le Matin

Stress hydrique : Le FEC finance les ouvrages d’adduction d’eau de 2 projets d’interconnexion de bassins hydrauliques

Une montée exceptionnelle des engagements de prêts du Fonds d’équipement communal (FEC) au premier semestre. Ces derniers se sont appréciés de près de 72% sur un an pour atteindre 3,1 milliards de dirhams. La Banque spécialisée dans le financement des collectivités territoriales indique que cette évolution significative, à caractère exceptionnel, est liée essentiellement à l’engagement de deux prêts pour le financement d’un projet stratégique d’intérêt national, visant à lutter contre le stress hydrique et à atténuer les impacts liés au changement climatique. Concrètement, le projet, objet de ces engagements de prêts, porte sur la réalisation d’ouvrages d’adduction d’eau dans le cadre de l’interconnexion de deux bassins hydrauliques. De leur côté, les décaissements de prêts se sont établis à plus de 1,8 milliard de dirhams au terme du premier semestre, en hausse de près de 41% sur un an. Ces fonds auront ainsi contribué au financement de plusieurs projets portés par les collectivités territoriales, notamment la réalisation du projet stratégique précité.

L’Opinion

L’Exécutif face à la double contrainte budgétaire!

Durant la prochaine année législative, le gouvernement devra continuer à augmenter le niveau des investissements, tout en gardant le ratio de la dette maîtrisé. Une équation compliquée surtout que la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) affiche un déficit budgétaire de 29,2 milliards de dirhams (MMDH). Si l’Exécutif compte sur la rationalisation des dépenses publiques et la consolidation des recettes fiscales, pour équilibrer la donne, les experts estiment que pour garder le ratio de la dette maîtrisable, il faut explorer des sources de financement alternatives, tout en optimisant les investissements en priorisant les projets à forte valeur ajoutée. Des estimations partagées par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), qui table sur un taux d’endettement qui dépasse les 83% en 2023, mais qui vont à l’encontre des objectifs de l’Exécutif qui souhaite placer le ratio de la dette à 70%.

L’Opinion

Casablanca/INDH: environ 300 femmes prêtes à conquérir le marché de l’emploi

Près de 300 femmes bénéficiaires des services du « Centre Darna » (Préfecture Al Fida Mers Sultan) au titre de l’année 2022-2023 ont reçu leurs diplômes sanctionnant une série de formations professionnelles à même de leur ouvrir grandes les portes du marché du travail et ainsi les sortir d’une situation difficile et préserver leur dignité. Ces formations consistent en des ateliers sur les « Plantes et huiles », « Fabrication de bijoux et accessoires », « Coiffure professionnelle », « Haute couture traditionnelle », « Art de l’impression et de la publicité », « Hijama (extraction de substances toxiques du corps à l’aide d’une ventouse) et massages aux huiles naturelles », « broderie sur ordinateur » et « Garderie ».

Al Alam

Le Maroc décroche deux médailles d’or au Salon international de l’Innovation iCAN 2023 au Canada

Les membres du laboratoire de recherche et développement « Smarti Lab » affilié à l’École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) ont décroché deux médailles d’or et deux grands prix lors de la compétition au Salon international de l’Innovation iCAN 2023 organisé du 23 au 26 à Toronto au Canada. Lors de cet événement scientifique mondial de grande envergure, auquel ont participé 50 pays du monde entier et qui a vu la présentation de plus de 800 inventions, l’EMSI a, à nouveau, été mise en avant, indique l’école dans un communiqué, précisant que son laboratoire « SMARTi Lab » a été honoré avec deux médailles d’or pour deux innovations de grande importance, à savoir une station intelligente de traitement des eaux usées et un système de vérification de la qualité de la viande.

Assahra almaghribia

L’Agence urbaine de Rabat-Salé met à la disposition des MRE un Salon virtuel

L’Agence urbaine de Rabat-Salé annonce avoir mis à la disposition des Marocains résidant à l’étranger un salon virtuel qui se veut une fenêtre digitale, offrant cinq stands de services 100% en ligne. Il s’agit d’une plateforme innovante et pratique qui permettra aux Marocains du monde d’accéder à l’ensemble des informations et services digitalisés proposés par l’agence urbaine de Rabat-Salé, indique-t-on auprès de l’agence. Cette plateforme, mise à en ligne à l’occasion de l’Opération Marhaba 2023 et dans le cadre de la transformation numérique de l’agence urbaine de Rabat-Salé, propose plusieurs stands virtuels, à savoir, le Plan d’aménagement et opportunités d’investissement, les Autorisations de construire, la Note de renseignements urbanistiques et Chikaya.