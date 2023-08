L’administration fiscale vient d’éditer un guide autour du statut de l’auto-entrepreneurInvestissement ; Mega rush sur Nador West Med ; Le Maroc encourage activement les investissements étrangers par le biais des politiques macroéconomiques, de la libéralisation du commerce souligne le département d’État américain dans un rapport… Voici quelques titres développés par la presse nationale ce jeudi 3 août

L’Economiste

Auto-entrepreneur: pour mieux vous guider

Le statut d’auto-entrepreneur intéresse-t-il encore du monde, après le rabotage de son attrait fiscal? En tout cas, l’administration fiscale vient d’éditer un guide. Le guide qui vient d’être diffusé par l’administration fiscale comporte une longue liste d’activités exclues. De plus, la personne qui exerce déjà une activité soumise à la taxe professionnelle en tant que personne morale ou physique doit au préalable procéder à la cessation d’activité avant de pouvoir s’inscrire au registre national de l’autoentrepreneur. Les auto-entrepreneurs bénéficient de l’exonération de la taxe professionnelle pendant cinq ans à compter de la date de début d’activité. Ils sont dispensés de l’inscription au registre de commerce et des obligations comptables.

L’Economiste

Investissement: Mega rush sur Nador West Med

L’Oriental améliore son positionnement sur les radars des investisseurs nationaux et étrangers. Il commence à accompagner 7 giga-factories intéressées par le lancement des activités au port de Nador West Med. Plus de 730 hectares seront réservés à 4 megafactories d’origine chinoise pour la production de batteries pour les voitures électriques, la production de véhicules thermiques, la production anodes pour batteries, (Green Iron). S’y ajoute un accroissement de l’intérêt pour le secteur de l’hydrogène vert, avec 4 prospects issus des Etats-Unis, des Émirats arabes, de I’Inde et de la France. D’autres investisseurs sont intéressés par l’industrie automobile, avec des prospects en provenance de la Chine, l’Allemagne et l’USA. Ces mégaprojets métamorphoseront l’offre en opportunités d’emploi dans la région. Pour le moment plus de 4.000 emplois sont assurés par l’économie numérique à Oujda.

Le Matin

Le Maroc encourage et facilite activement les investissements étrangers

Dans son rapport sur le climat mondial d’investissement, le département d’État américain indique que le Royaume «cherche à se transformer en un hub d’affaires régional en tirant parti de sa situation géographique stratégique, de sa stabilité politique et de son infrastructure de classe mondiale pour se développer en tant que base régionale de fabrication et d’exportation pour les entreprises internationales». Le Maroc encourage activement les investissements étrangers par le biais des politiques macroéconomiques, de la libéralisation du commerce, des réformes structurelles, des améliorations des infrastructures et des incitations pour les investisseurs, lit-on dans le rapport. «La Charte de l’investissement actualisée devrait élargir considérablement les incitations à l’investissement étranger. Elle vise à porter la part de l’investissement privé à deux tiers de l’investissement total d’ici 2035 et comprend des incitations supplémentaires pour attirer les investissements vers des secteurs prometteurs et des régions historiquement moins favorisées, ainsi qu’un soutien supplémentaire au développement d’industries stratégiques telles que la défense et les produits pharmaceutiques», souligne encore le département d’État US.

Le Matin

Le Centre National Mohammed VI des Handicapés et ses sections régionales agissent pour l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap mental

Le Centre National Mohammed VI des Handicapés (CNMH) et ses sections régionales – au nombre de huit – se sont mobilisés durant l’année 2023 pour l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap mental. L’année 2023 a été ainsi marquée par une forte mobilisation du CNMH et l’engagement précieux d’acteurs économiques locaux en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap mental, indique un communiqué de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, notant que cette mobilisation a abouti à un taux exceptionnel de recrutement en milieu ordinaire des jeunes ayant été formés dans différents métiers tels que le jardinage, les services d’étage, la restauration, la pâtisserie et la cuisine. Les filières de formation proposées au sein du CNMH, en partenariat avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sont en effet soigneusement choisies pour répondre aux besoins du marché de l’emploi, explique la même source.

Le Matin

L’UNTM dresse le bilan de son action parlementaire et se félicite des réalisations

L’Union nationale du travail au Maroc a rendu public, mardi, le bilan de son action parlementaire au sein de la Chambre des conseillers. D’après le document, le syndicat se félicite «des réalisations accomplies» au cours de cette deuxième session parlementaire et de son «rendement qualitatif» dans différents dossiers. Pour ce qui est du volet législatif, la formation syndicale a déposé 85 amendements à différents projets de loi, dont 15 ont concerné le projet de loi de Finances 2023. S’agissant de l’évaluation de l’action gouvernementale, l’UNTM annonce avoir adressé 285 questions écrites aux différents ministres au niveau de la Chambre des conseillers au cours de cette deuxième session parlementaire, portant ainsi le nombre total des questions écrites depuis le début du mandat actuel à 504, sachant que le gouvernement a répondu à 212 de ces questions au cours de cette année, portant le nombre total des réponses à 306, soit un taux de réponse dépassant les 60%.

L’Opinion

El Jadida : grand engouement pour la figue d’Ouled Frej réputée pour sa qualité et sa saveur

La région d’Ouled Frej relevant de la province d’El Jadida est réputée pour la culture du figuier, ce qui en fait un important fournisseur du marché national et une destination prisée pour les amateurs à la recherche de qualité et de saveurs douces. La figue d’Ouled Zid, en particulier à Oulad Frej, se distingue par la diversité de variété et la taille, qui suscitent un grand intérêt de la part des consommateurs et des commerçants.

Al Bayane

Une photo de Sa Majesté le Roi, choisie par The Guardian parmi les plus marquantes au monde

Le journal britannique à grand tirage, The Guardian, a choisi une photo de SM le Roi Mohammed VI durant la cérémonie d’allégeance, dans sa sélection des photos les plus marquantes au monde. Les rédacteurs en chef de ce quotidien influent ont choisi la photo du Souverain présidant à la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan la cérémonie d’allégeance, en commémoration du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres. Cette photo du Souverain a été accompagnée de la légende : « Tétouan, Maroc – Le Roi Mohammed VI célèbre le 24ème anniversaire de son accession au Trône au Palais Royal ».