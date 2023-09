Loi sur les prisons: ce que propose le CNDH ; Plus de 6 millions de Marocains souffrent d’hypertension ; Généralisation de l’anglais: quel dispositif pédagogique adopter? ; Taroudant: inspection des monuments historiques après le séisme ; Accompagnement des les étudiants touchés par le séisme à Agadir ; Inflation : hausse de l’IPC de 5% en août 2023… Les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi.

Le Matin

IFC : 100 millions d’euros supplémentaires pour le programme solaire du groupe OCP

La Société financière internationale s’apprête à accorder au groupe OCP un nouveau financement de 100 millions d’euros pour le développement de la deuxième phase de son programme solaire. Cette phase porte sur la construction de deux centrales photovoltaïques, d’une capacité installée totale de 400 MW, comprenant au moins 100 MWh de stockage par batterie, sur les sites miniers de Benguérir et Khouribga qui abritent les plus grandes réserves de phosphate du pays.

ONEE : rétablissement de courant moyenne tension de la totalité des postes de distribution

Le réseau électrique touché suite au séisme d’Al Haouz comprend 900 km de ligne Moyenne Tension, 600 Postes de Distribution et 4.800 km Basse Tension. Les interventions des équipes de l’ONEE ont permis à ce jour le rétablis- sement de courant moyenne tension de la totalité des postes de distribution de la province d’Al Haouz, l’isolement des branchements et réseaux BT sinistrés, présentant un danger pour la population, afin de garantir une alimentation saine et sécurisée.

L’Economiste

Loi sur les prisons: ce que propose le CNDH

Avec sa réforme de la loi sur la gestion des établissements pénitentiaires, le ministère de la Justice est convaincu qu’elle aura un impact positif sur la situation des prisons et des détenus. Pour ses initiateurs, ce projet de loi, actuellement en examen à la Chambre des représentants, comporte des dispositions visant à renforcer l’accès aux droits au sein de ces établissements. Lors de la discussion détaillée de ce projet à la Commission de la justice et de la législation à la Ire Chambre, les conclusions du Conseil national des droits de l’homme ont été présentées. Le CNDH a plaidé pour l’introduction de définitions précises de certaines notions, telles que la rébellion, «l’atteinte à la pudeur», «l’indiscipline». Cela doit s’accompagner de la mise en place de critères mesurables permettant d’adapter la sanction à la gravité de l’acte. Il a également appelé à introduire de nouvelles dispositions interdisant au personnel de porter ou d’utiliser des armes dans les zones réservées aux mineurs.

L’Opinion

Généralisation de l’anglais: quel dispositif pédagogique adopter?

Dans une note explicative, relative à la généralisation de l’enseignement de l’anglais à partir de cette rentrée scolaire 2023-2024, le ministère de L’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a apporté une réponse. Il a souligné, entre autres, que la mise en place du nouveau programme d’anglais au collège s’étale sur une période de trois ans conformément au calendrier défini dans la feuille de route 2022-2026. En ce qui concerne l’évaluation pédagogique, la note relève que les élèves passeront deux évaluations succinctes de manière équilibrée par semestre, complétées par une évaluation globale à la fin de chaque période, et ce, conformément aux directives de la circulaire n° 182 du 13 décembre 2010. Sur le volet relatif à l’encadrement et à l’accompagnement du staff pédagogique, les enseignants de la langue de Shakespeare au collège bénéficieront de sessions de formation dispensées par des inspecteurs de l’éducation, en droite ligne avec les nouveautés éducatives relatives au programme pédagogique d’anglais.

OMS: plus de 6 millions de Marocains souffrent d’hypertension

Pas moins de 6,1 millions de Marocains âgés, de 30 à 79 ans, souffrent d’hypertension artérielle, dont plus de 240.000 décèdent à cause de cette maladie. Ces chiffres glaçants, annoncés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignent l’importance de consolider au Maroc les processus de prévention et de prise en charge de l’hypertension, qui entraîne des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, des insuffisances cardiaques, des lésions rénales et de nombreux autres problèmes de santé. Le rapport affirme que le Maroc, comme d’autres pays, pourrait éviter des milliers de décès si la couverture thérapeutique était élargie.

L’UIZ d’Agadir accompagne les étudiants touchés par le séisme

L’Université Ibn Zohr d’Agadir (UIZ) a mobilisé tous les moyens nécessaires pour accompagner les étudiants touchés par le séisme ayant secoué plusieurs régions du Royaume. Cette initiative intervient en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI visant à assurer l’accompagnement et le soutien aux citoyens affectés par cette catastrophe naturelle ainsi que la note ministérielle N° 730/01 du 11 septembre 2023. Dans ce sens, l’UIZ a exhorté les doyens et directeurs d’établissements universitaires y relevant à prendre l’ensemble des mesures pratiques permettant à cette catégorie d’étudiants l’accès en priorité aux différents services éducatifs et sociaux.

Al Bayane

Séisme: caravane médicale pluridisciplinaire au profit des personnes touchées à Ouarzazate

Les habitants des communes de Tidili et de Telouet (province de Ouarzazate) ont bénéficié, lundi et mardi, d’une caravane médicale pluridisciplinaire déployée pour offrir une assistance médicale de proximité aux personnes affectées par le séisme qui a frappé, le 8 septembre, plusieurs régions du Maroc. « Cette caravane médicale a dispensé des consultations dans des spécialités telles que la gynécologie, la pédiatrie, l’orthopédie, la pneumo-phtisiologie, la médecine générale et la médecine dentaire, outre une assistance psychologique de proximité au profit des bénéficiaires », a indiqué la déléguée provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Ouarzazate, Badia Abdellaoui. La caravane a permis également de distribuer des médicaments au profit des habitants et d’apporter une assistance et un accompagnement psychologiques aux personnes affectées, a fait savoir encore Abdellaoui.

Taroudant: évaluation de la situation des monuments historiques après le séisme

Une commission spécialisée a procédé à l’évaluation de la situation des monuments historiques endommagés par le séisme à Taroudant et ce, en vue d’entamer les travaux de réhabilitation, a indiqué le directeur provincial de la Culture, Chafik Bourkia. Le tremblement de terre a affecté nombre de sites historiques et archéologiques datant de plusieurs centaines d’années comme Bab Oulad Bennouna, Bab al-Silsila et les minarets de la mosquée de la Kasbah et de la grande mosquée, qui ont subi des fissures ainsi que des bâtisses dans l’ancienne médina de Taroudant, a fait savoir Bourkia dans une déclaration à la presse. Bourkia a mis l’accent sur la nécessité de réaliser une étude technique sur les remparts de Taroudant et d’accélérer la réhabilitation de ces sites dont des parties se trouvent dans une situation dégradée représentant ainsi un danger pour les citoyens.

Al Alam

Rabat: rencontre de sensibilisation autour du programme d’appui aux primo-exportateurs

Une rencontre de sensibilisation autour du lancement de la nouvelle édition du programme d’appui aux primo-exportateurs a été organisée, à Rabat, au profit des acteurs économiques de la région de Rabat-Salé-Kénitra, désireux de développer leur activité commerciale au niveau international. Tenue à l’initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce, et de la chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS) de la région de Rabat-Salé-Kénitra, cette rencontre a été l’occasion d’éclairer l’opinion publique, notamment les commerçants et artisans avec les dernières nouveautés relatives à cette nouvelle édition du programme d’appui aux primo-exportateurs.

Al Massae

Inflation : hausse de l’IPC de 5% en août 2023

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 5% au cours du mois d’août 2023, selon le Haut-commissariat au plan (HCP). Cette augmentation est due à la hausse de l’indice des produits alimentaires de 10,4% et de celui des produits non alimentaires de 1,3%, explique le HCP dans une note d’information relative à l’IPC d’août 2023. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,8% pour le « Transport » à une hausse de 5,9% pour les « restaurants et hôtels », précise la même source