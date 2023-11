Le ministre écossais de la Santé, Michael Matheson, a été contraint de payer une énorme somme d’argent pour s’acquitter de sa facture téléphonique à son retour au pays, après des vacances en famille entre les mois de décembre et janvier au Maroc.

Le haut responsable écossais est revenu en Écosse avec une facture de téléphone en poche de près de 11 000 livres sterling (Près de 130.000 dirhams). La nouvelle a provoqué un scandale politique qui allait, à un poil, lui coûter son poste de ministre, révèle El Universal.

Après avoir affirmé qu’il a utilisé son appareil électronique (Une tablette) pour travailler lors de ses vacances au Maroc, le ministre est revenu sur cette déclaration pour avouer devant le Parlement écossais que c’est à cause de « ses enfants adolescents qui avaient suivi un match de football sur sa tablette de travail ».

Michael Matheson says sons used iPad data to watch football on family trip to Morocco https://t.co/NSpvxMkVGB

« Nous avons commis des erreurs, ma famille et moi », a-t-il regretté, après les critiques de l’opposition, selon lesquelles « Il aurait fallu envoyer plus de 8.000 emails pour atteindre le montant dépensé ».

Tout en assurant qu’il a bel et bien reversé au gouvernement cette somme, Matheson a dit reconnaître pleinement sa faute.

Tory MSP @CraigWHoy1 calls for an investigation amid reports health secretary Michael Matheson racked up nearly £11,000 in roaming costs on his parliament iPad.

« For clarity, that’s £65 an hour, 24 hours a day for the seven days he was on holiday in far-flung Morocco. » pic.twitter.com/sN2R5hncUa

— Holyrood magazine (@HolyroodDaily) November 9, 2023