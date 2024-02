La Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) a publié un communiqué afin de manifester son inquiétude au sujet des attaques répétées contre les produits agricoles marocains exportés vers l’Union européenne.

« Nous exprimons notre inquiétude suite aux attaques récurrentes et infondées dont les produits marocains font l’objet ainsi que la stigmatisation médiatique dont les agriculteurs marocains sont les victimes collatérales. La Comader entend œuvrer avec ses partenaires européens à la préservation de la relation commerciale au bénéfice des deux parties, dans le cadre d’un respect mutuel du flux des marchandises et ne saurait tolérer aucune action contraire », indique la Confédération dans un communiqué parvenu à H24info.ma.

Et de poursuivre, « les relations commerciales entre le Maroc et l’UE sont régies par l’Accord d’Association Maroc-UE de 1996 mis en œuvre en 2000 qui comporte différents protocoles (y compris les protocoles de produits agricoles et de pêche fixant les conditions d’accès aux marchés desdits produits). Les échanges commerciaux agricoles entre le Maroc et l’UE se font dans le cadre des protocoles agricoles précités qui ont subi plusieurs modifications depuis 2000 et dont les dernières datent de 2010 avec une mise en œuvre le 1er octobre 2012. À cet effet, les exportations marocaines de produits agricoles vers l’UE bénéficient de quelques préférences tarifaires. Il en va de même pour les exportations de produits agricoles de l’UE vers le Maroc. Il ne s’agit en aucun cas de libéralisation totale des échanges agricoles ».

« Ainsi durant la période 2021/2022, les exportations marocaines de produits agricoles ont progressé de 15% vers l’UE et de 2% vers l’Espagne. À titre de comparaison, sur la même période, les exportations de produits agricoles en provenance de l’UE vers le Maroc ont augmenté de 75%, tandis que celles en provenance de l’Espagne ont bondi de 20%. Au total, en 2022, le solde de la balance commerciale de produits agricoles est positif pour l’UE (environ 900M€) », indique la même source.

La Comader souligne, également, que « les produits marocains sont d’ailleurs contrôlés par les autorités marocaines préalablement à leur exportation ainsi que par les autorités européennes avant leur entrée sur les marchés européens. Aussi, un comparatif des notifications RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) émises par l’Union européenne durant l’année 2023 démontre que le Maroc respecte parfaitement les normes européennes, tous produits confondus. En effet, sur une liste des 15 principaux exportateurs vers l’UE, le Maroc occupe la 3ème meilleure position en termes de conformité».

Toutefois la Confédération, a exprimé son inquiétude « suite aux attaques récurrentes et infondées dont les produits marocains font l’objet, ainsi que la stigmatisation médiatique dont les agricultures marocaines sont les victimes collatérales ».

Et de conclure que, « la Confédération entend œuvre avec ses partenaires européens à la préservation de la relation commerciale au bénéfice des deux parties dans le cadre d’un respect mutuel du flux des marchandises et ne saurait tolérer tout action contraire ».