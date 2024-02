Vous les avez sûrement croisées pendant votre virée virtuelle dans le monde impénétrable des réseaux sociaux. Kenza Layli et Radia Bensouda, deux innovations 100% marocaines, sont des influenceuses IA qui cumulent les followers sur les réseaux sociaux mais aussi les querelles… de clics!

Alors que le monde des influenceurs IA (intelligence artificielle) bouillonnent aux quatre coins du globe, cette tendance, qui est encore à ses débuts au Maroc, cherche à se faire vite une place dans le monde des réseaux sociaux.

Concrètement, Kenza Layli est l’influenceuse IA qui prédomine le podium des réseaux sociaux sous nos cieux. Avec pas moins de 109.000 abonnés, cette icône des plateformes sociales, taillée sur mesure grâce à l’intelligence artificielle, a bien conquis le cœur des Marocains.

Seulement, quelques mois après sa « venue » au monde virtuel, l’on remet déjà en question son statut de pionnière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kenza Layli • كنزة ليلي (@kenza.layli)

De fait, Meriam Bessa, fondatrice de l’Atelier Digital revendique son statut de précurseur à travers l’influenceuse virtuelle qui porte le nom de Radia Bensouda. Sauf que Bensouda n’a que quelques jours à son compteur. Sa première publication sur le réseau social Instagram, remonte au 27 janvier dernier.

En revanche, sa rivale Layli est présente sur ce réseau depuis le 29 décembre 2023. Ce qui n’a pas manqué de suscité bien des jalousies.

Rien d’étonnant dans ce milieu où la concurrence est acharnée au vu des juteux revenus qui sont en jeu. En effet, depuis l’avènement des premiers influenceurs marocains chaque jour apporte son lot de « polémique ».

Mais tout le monde n’est pas dupe: cette stratégie, mise à profit jadis par les rappeurs pour écouler leurs disques via les clashs, est la « trouvaille » de ces nouvelles starlettes pour générer du trafic et, tant qu’à faire, du profit!

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Radia Bensouda (@radialifestylemaroc)

Cependant, sur Instagram, c’est bel et bien Kenza Layli qui domine le “game” pour rester dans le jargon de ces milieux. Aux yeux de sa créatrice, Kenza incarne l’authenticité et la modernité, des slogans qui épousent parfaitement les attentes de la société marocaine.

À travers son engagement envers le « Women Empowerment » et son message de paix, Layli aspire à incarner ce nouveau visage de la femme musulmane moderne. “Notre religion est belle, elle reste méconnue en Occident où elle est souvent considérée comme rétrograde. Or, on le voit aujourd’hui, la femme musulmane est de plus en plus visible dans différents domaines importants”, explique Bessa dans une note de presse autour de son projet.

Mais gare aux excès! Alors que les deux personnages, dopés à l’IA, précisent bel et bien dans leur carte de présentation qu’il est question d’avatars confectionnés grâce à des logiciels informatiques pointus, plusieurs followers tombent dans le piège et interagissent avec ces robots-portraits comme s’ils s’agissaient d’êtres humains…Vous avez dit dérives?