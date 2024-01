Les travaux du 3ème Sommet du Groupe des 77 + la Chine (Sommet du Sud) se sont ouverts, dimanche à Kampala avec la participation du Maroc aux côtés d’une centaine de pays.

Le Maroc est représenté à cet événement de deux jours par une délégation conduite par de l’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, et composée notamment de M. Zakaria El Goumiri, Ambassadeur de SM le Roi à Dar es Salam, de Mohamed Methqal, Ambassadeur Directeur Général de l’Agence marocaine de coopération internationale, et de Abdellah Ben Mellouk, Directeur de la Coopération multilatérale et des Affaires économiques internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la passation officielle du Qatar à l’Ouganda de la présidence du Sommet, qui ambitionne d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre les 134 Etats membres du Groupe des 77 et renforcer plus globalement la coopération Sud-Sud, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, du développement durable et du changement climatique.

Dans une allocution à cette occasion, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a souligné que bien que la coopération dans le Sud se renforce, il est nécessaire pour le Nord de renforcer son engagement dans la réduction de la pauvreté et des inégalités, soutenir la croissance et favoriser la résilience dans les pays en développement.

Des millions de personnes dans le monde, en particulier des femmes et des filles, souffrent d’un manque de respect fondamental pour leurs droits humains, a regretté Antonio Guterres, faisant remarquer que la rareté des opportunités d’emploi entraîne une frustration importante, en particulier parmi les jeunes.

Alors que nous approchons de l’échéance de 2030 avec l’engagement de « Ne laisser personne de côté », les progrès réalisés dans la réduction de la faim et de la pauvreté s’amenuisent et certains pays régressent, a-t-il mis en garde.

De son côté, le président ougandais, Yoweri Museveni, a noté que le 3ème Sommet du Sud persistera dans son rôle vital de soutenir les efforts des pays en développement, soulignant la nécessité de l’unité des Etats membres du G77 + la Chine « pour exhorter la communauté internationale à apporter son soutien aux pays en développement et à relever les défis mondiaux urgents, tels que la pauvreté et le changement climatique ».