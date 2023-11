Mercredi dernier a eu lieu l’interview tant attendue de Bassem Youssef dans l’émission Piers Morgan Uncensored. Pour cette entrevue, le comédien égyptien était vêtu d’une veste qui ressemble à une Kachabia, chose qui a créé un vif débat sur les réseaux sociaux.

Après un court premier round entre Bassem Youssef et le journaliste Piers Morgan, qui avait d’ailleurs rencontré un succès phénoménal, un deuxième round a eu lieu mercredi dernier. Cette fois-ci, le journaliste britannique s’est déplacé jusqu’à Los Angeles pour interviewer son invité.

A deep calm conversation about a very complicated issue . I tried to talk to an audience who never get exposed to our side of the story. No sound bites , no trending phrases , no attempts to score points for reach and views . Just an attempt to have our voices heard. I hope it… pic.twitter.com/l38uCIdzky

— Bassem Youssef (@Byoussef) October 31, 2023