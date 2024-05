Le dispositif « Tifli Moukhtafi » (Mon enfant a disparu), un mécanisme d’alerte et de recherche des enfants déclarés disparus, a permis de retrouver 124 enfants, depuis son lancement en 2023 par la Direction générale de sûreté nationale (DGSN) en partenariat avec la société Meta.

Les efforts de développement de ce dispositif, mis en œuvre le 10 mars 2023 au niveau de l’ensemble des districts de police sur le territoire national, reflètent la volonté de la DGSN de moderniser le service public de police, sachant que 90% des cas de disparition signalés ont été résolus, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Mustapha Hadaoui, chef de service à la Direction de la sécurité publique de la DGSN.

Le signalement d’une disparition est fait par le père, la mère ou le tuteur légal de la personne portée disparue, bien que la publication et la diffusion de l’avis s’effectue via les réseaux sociaux dans un délai n’excédant pas 24 heures à compter de la date du signalement, compte tenu du facteur temps dans la protection de la personne disparue, a-t-il précisé, notant que la recherche s’étale sur une zone géographique estimée à 160 kilomètres du point de disparition.

Il a également mis l’accent sur les procédures classiques qui sont toujours utilisées concomitamment telles que la transmission d’un message de disparition parallèlement à l’avis de disparition à l’échelle nationale.

Le rôle du dispositif consiste à transmettre le message de disparition à tous les services de sécurité et à le rendre public sur les réseaux sociaux afin de garantir une large mobilisation de la société pour retrouver l’enfant disparu, particulièrement dans les cas de disparition criminelle, a-t-il fait savoir, relevant que ces efforts permettent d’anticiper et de réduire les préjudices, une mission assurée par la salle de commandement et de coordination via la ligne téléphonique 19.

Tenues sous le thème « La Sûreté Nationale : citoyenneté et solidarité », les 5èmes JPO de la DGSN, qui se poursuivent jusqu’au 21 mai, visent à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.