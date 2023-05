Le groupe JESA, leader mondial de l’ingénierie des phosphates, livrera le 22 juin prochain le « Programme du MCA Bénin II, un projet ambitieux qui sera étendu sur une période de 5 ans et qui a commencé en 2018 ».

Le Programme du MCA Bénin II, livrable prochainement, comprend quatre projets, à savoir la réforme politique et le renforcement institutionnel, la production d’électricité, la distribution d’électricité et l’accès à l’électricité hors réseau, indique un communiqué du groupe basé à Casablanca.

« JESA a joué un rôle essentiel en soutenant la gestion globale du Programme du MCA Bénin II, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation, en passant par la phase de construction, la mise en service et la période de responsabilité en cas de défaut », souligne la même source.

De ce fait, ce programme vise à accroître la production et la productivité des entreprises, à créer davantage d’opportunités économiques pour les foyers et à améliorer la capacité à fournir des services publics et sociaux en améliorant la quantité et la qualité de l’approvisionnement en électricité.

A noter que le programme abordera ces problèmes fondamentaux par le biais de à de réformes politiques, un renforcement institutionnel, des investissements de grande envergure dans les infrastructures de production et de distribution d’énergie, ainsi qu’à l’électrification hors réseau afin d’étendre l’accès à l’électricité.

Sur une période de vingt ans à compter de son entrée en vigueur, environ 1,97 million de foyers (environ 9,8 millions de personnes) devraient bénéficier du programme, indique le communiqué.

Ce programme, axé sur l’énergie électrique, a été financé par le MCC (Millenium Challenge Corporation). L’organisme américain a accordé au gouvernement Béninois un montant de trois cent cinquante-sept millions de dollars américains (357 000 000 USD). L’aide de la MCC vise à renforcer la bonne gouvernance, la liberté économique et les investissements en faveur du peuple Béninois.