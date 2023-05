Des élus français de la Mairie de Pithiviers se sont informés, jeudi, des opportunités d’investissement prometteuses à Dakhla-Oued Eddahab et de l’essor de développement que connaît la région.

Cette visite a pour objectifs d’informer la délégation française des principaux projets structurants dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, notamment ceux inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud et de mettre en exergue l’élan de développement et de progrès que connaît la perle du Sud à tous les niveaux.

Elle vise également à prospecter les opportunités d’investissement et les atouts économiques dont regorgent la région de Dakhla-Oued Eddahab et d’examiner les moyens de renforcer la coopération entre la commune de Dakhla et la Mairie de Pithiviers, notamment sur le plan économique, à travers la signature prochainement d’un accord de jumelage entre les deux communes.

Dans ce sillage, les membres de la délégation de la commune de Pithiviers, ont suivi un exposé présenté par le directeur général du Centre régional d’investissement (CRI), Mounir Houari, dans lequel il a détaillé, chiffres à l’appui, les principaux secteurs productifs de la région qui vont de la pêche maritime à l’agriculture, en passant par le tourisme et les énergies renouvelables.

De même, la délégation française a tenu une réunion avec le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatollah, durant laquelle, l’accent a été mis sur les avancées majeures réalisées dans la région et les programmes de développement en cours.

Dans une déclaration à la presse, le maire de Pithiviers Philippe Nolland, a indiqué que cette visite a permis à la délégation française de prendre connaissance des potentialités d’investissement et des secteurs productifs dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

M. Nolland a également fait part de son souhait de signer prochainement un accord de jumelage avec la commune de Dakhla, en vue de renforcer les relations bilatérales de coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun, notamment dans le secteur économique.

Pour sa part, M. Houari a fait savoir que cette visite a été l’occasion de présenter à la délégation française un exposé sur les atouts d’investissement et les secteurs productifs de la région et la vision stratégique du Maroc visant à faire de Dakhla un hub économique prometteur et une porte d’entrée vers les pays du continent africain, ainsi qu’une plateforme des échanges commerciaux à vocation internationale.

Les membres de la délégation se sont rendus au port de Dakhla et à la Halle aux poissons, où ils ont constaté de visu les efforts consentis pour assurer le développement des activités liées à la pêche dans la région.

Plus tôt dans la journée, la délégation française a tenu une rencontre avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, au cours de laquelle l’accent a été mis sur l’essor de développement que connait la région dans différents domaines dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Au cours de leur séjour à Dakhla qui se poursuivra jusqu’à dimanche, les élus français vont effectuer des visites de terrain à plusieurs projets touristiques, à des associations culturelles et au complexe d’artisanat.