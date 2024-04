Un Boeing de la compagnie aérienne américaine Southwest Airlines a été contraint, dimanche, de faire demi-tour et d’atterrir à Denver, dans le Colorado, après qu’un capot moteur se soit détaché lors du décollage, selon l’Agence fédérale de l’aviation civile (FAA).

Le vol 3695 en direction de Houston opéré avec un Boeing 737-800 a dû rebrousser chemin pour se poser à l’aéroport de Denver après que le capot moteur se soit détaché en plein décollage heurtant le volet de l’aile lors de sa chute, a indiqué la FAA dans un communiqué.

L’avion qui assurait la desserte Denver-Houston, a décollé dimanche à 8h15 (14h15 GMT). Il a été remorqué jusqu’au terminal à son retour, a précisé la FAA qui entend mener une enquête suite à cet incident.

