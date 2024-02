L’indice de perception de la corruption (IPC) a classé le Maroc au 97ème rang sur 180 pays pour l’année 2022.

Publié chaque année par Transparency International (TI), classe 180 pays en fonction de la perception du niveau de corruption au sein de leur secteur public sur une échelle de zéro (forte corruption) à 100 (aucune corruption). Sur 180 pays, le Maroc est 97ème, avec 38 points sur 100.

Dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, le Maroc est devancé par les Emirats arabes unis (26e), le Qatar (40e), la Jordanie (63e), la Tunisie (87 e). Cela dit, le Maroc devance de loin l’Algérie (104 e), l’Egypte (108 e) et la Mauritanie (130 e).

Lutte anticorruption: le Maroc recule de trois places en 2023

Pour la douzième année consécutive, plus de deux tiers des pays ont un score inférieur à 50. Le Danemark avec un score de 90 arrive en tête pour la sixième année consécutive, suivi de près par la Finlande et la Nouvelle-Zélande, avec des scores respectifs de 87 et 85. En revanche, la Somalie avec un score de 11, le Venezuela (13), la Syrie (13), le Soudan du Sud (13) et le Yémen (16) occupent les dernières places.