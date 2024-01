Il y a quelques jours, dans l’élégante salle du Studio des Arts Vivants, une soirée spéciale organisée par l’agence Tendansia, a ressuscité l’esprit et la prestance de Charles Aznavour, grâce à la performance exceptionnelle de Samuel K. Dans une ambiance intime et décontractée, le public a été transporté dans un voyage musical à travers les célèbres mélodies d’Aznavour, ainsi que ses trésors méconnus.

Samuel K., avec son timbre vocal distinctif et sa présence scénique captivante, a rendu un hommage fidèle au grand chanteur qui nous a quitté il y a peu et qui aurait fêté son centenaire cette année.

Au cours de ce concert inédit au Maroc, les arrangements musicaux, mêlant modernité et respect de l’original, ont su toucher le cœur des spectateurs, les entraînant dans une exploration émotionnelle des classiques d’Aznavour, mais aussi une découverte surprenante de nombreuses Faces B des vinyls de la star.

La soirée a été ponctuée par des anecdotes personnelles de Samuel K. sur sa rencontre et ses expériences avec Aznavour, ajoutant une dimension humaine et sincère à l’hommage. « Il faut savoir » que Samuel K a eu le privilège de côtoyer Charles Aznavour de 2013 jusqu’à ses dernières représentations en le suivant lors de 85 concerts à travers le monde.

Cette complicité précieuse associée au talent pur de Samuel K a ainsi permis de faire rejaillir la classe, le swing et l’essence d’Aznavour, tout en y apportant sa touche personnelle, créant ainsi une expérience unique pour le public.

Les spectateurs, émus et enchantés, ont partagé leurs impressions au sortir du spectacle. Pour Youssef, ce fut « Une soirée inoubliable, entre nostalgie et découverte. Samuel K est un véritable artiste, il a honoré la mémoire d’Aznavour avec brio. » Pour Salima, fan inconditionnelle de Charles Aznavour, « C’est un privilège d’avoir pu découvrir ces faces B en version live. J’ai été éblouie par le talent de Samuel, on était vraiment au plus près d’Aznavour ! »