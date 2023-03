Hajj 1444: la 2e phase du paiement des frais du 23 au 29 mars

La deuxième phase de l’opération du règlement des frais du Hajj pour la saison 1444 de l’Hégire se tiendra du 23 au 29 mars 2023, auprès des agences Barid-Bank dans les différentes provinces et préfectures du Royaume, a annoncé, lundi, le ministère des Habous et des Affaires Islamiques.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que les citoyens et citoyennes inscrits sur les listes d’attente, selon l’ordre du tirage au sort, et qui remplaceront ceux n’ayant pas effectué le règlement des frais du Hajj pour la saison 1444, dans sa première phase, que le paiement des frais de la deuxième phase sera effectué en un seul versement tant pour le pèlerinage encadré par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques que pour celui des agences de voyages.

Les frais du Hajj 1444 pour les pèlerins encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques sont fixés à 62.929,00 DH, argent de poche non inclus, a annoncé mi-février le ministère dans un communiqué.

Pour régler les frais auprès de l’une des agences d’Al Barid Bank, les personnes retenues doivent être munies de leur carte d’identité nationale et de l’attestation de sélection, précise le ministère.

Lors de sa réunion le 8 février, la Commission royale chargée du pèlerinage avait fixé le 15 courant comme dernier délai pour déterminer les frais du pèlerinage.

Notons que les citoyens tirés au sort doivent remplir l’attestation de sélection. Le pèlerin doit également s’assurer que le montant total spécifié par l’agence et mentionné dans le contrat correspond au montant payé auprès des agences d’Al Barid Bank.

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire (département du Tourisme) appelle les citoyennes et citoyens, retenus au tirage au sort pour le Hajj 2023, à retirer auprès des autorités locales leurs attestations de sélection et à les remplir et les faire tamponner par les agences de voyages autorisées à organiser le pèlerinage au titre de cette année.