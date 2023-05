Fort d’une présence dans plus de 160 pays, le groupe électroménager et leader mondial a choisi le Maroc pour sa nouvelle implantation.

Design haut de gamme, technologie de pointe, prix accessibles, expérience utilisateur inédite, Haier est sur tous les fronts. Alors qu’il s’installe dans le Royaume, le numéro 1 mondial du gros électroménager souhaite répondre aux attentes des clients en se basant sur les spécificités du marché local. Un marché fort, dynamique et affichant bon nombre d’exigences.

Les derniers indicateurs relatifs à l’évolution des habitudes et tendances d’achat témoignent en effet d’un intérêt de plus en plus grand des Marocains pour les équipements premium. Un engouement que l’enseigne est prête à satisfaire à en croire les déclarations de Yannick Fierling, CEO Haier Europe.

«La marque Haier se base sur ses valeurs fondamentales de qualité et de fiabilité pour proposer des produits modernes, innovants et haut de gamme. Le groupe affiche de grandes ambitions à l’égard de ce marché qui fait preuve de beaucoup de dynamisme». Des propos corroborés par Hajar Bellamine, Country Manager Haier Maroc. «L’offre d’Haier contient une large gamme d’appareils dotés des technologies les plus avancées pour une expérience utilisateur inédite et sur mesure».

Les fonctionnalités proposées vont de la gestion du contenu du réfrigérateur lors des courses, au lancement d’un cycle de lessive à distance. Un réfrigérateur est même en mesure de recommander une recette de cuisine sur la base des aliments qu’il contient ou de lancer un programme de cuisson sur le four. Soucieux de garantir performance, fiabilité, autonomisation et optimisation du temps, Haier a investi dans la haute connectivité et peut aujourd’hui se targuer d’apporter une véritable valeur ajoutée au sein des ménages.