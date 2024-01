Le géant américain de la recherche en ligne, Google, vient d’annoncer le licenciement d’une centaine de personnes au sein de plusieurs de ses équipes dans le monde, dans le cadre de son nouveau plan de restructuration.

« Nous investissons de manière responsable dans les plus grandes priorités de notre entreprise et dans les opportunités significatives qui s’offrent à nous », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué relayé par les médias.

Il a relevé qu’un certain nombre d’équipes de Google ont effectué des changements pour devenir plus efficaces et pour aligner leurs ressources sur leurs plus grandes priorités en matière de produits.

“Certaines équipes continuent de procéder à ce type de changements organisationnels, qui comprennent certaines suppressions de rôles à l’échelle mondiale« , a-t-il dit.

Ces suppressions concernent des centaines de postes au sein des équipes d’ingénierie, de Google Assistant, de connaissances et de produits d’information dans le monde entier.

Google a déclaré qu’elle aiderait tous les employés touchés par les suppressions de postes, y compris les placements potentiels dans d’autres services de l’entreprise, selon plusieurs médias.