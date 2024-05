La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a fait, hier mardi, le point sur l’état d’avancement du projet de gazoduc Nigeria-Maroc.

Leila Benali a souligné, hier mardi lors d’une session de questions-réponses à la Chambre des conseillers, que le projet de gazoduc Nigeria-Maroc est à l’étape de la détermination du tracé optimal du pipeline gazier. La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable a indiqué que la plupart des études de faisabilité et des études de conception technique ont été achevées, avec un accent mis sur la détermination du tracé optimal du pipeline.

Il reste à poursuivre les études d’évaluation sur le terrain, ainsi que l’étude de l’impact environnemental et social.

Benali, qui répondait à une question sur la politique énergétique du Royaume, a affirmé que ce projet entre dans le cadre des efforts du Maroc visant une meilleure intégration régionale et continentale.

Pour rappel, le consortium FONDASOL/ETAFAT chargé des activités de survey onshore pour le projet de gazoduc Nigeria-Maroc avait lancé début mai courant les premières investigations topographiques sur le segment nord, qui couvre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal.

L’annonce a été faite à l’issue d’une réunion avec l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et la compagnie pétrolière nationale du Nigeria (NNPC) et le consortium FONDASOL/ETAFAT. Il s’agissait d’un pas important dans la concrétisation de ce mégaprojet, conçu pour assurer l’approvisionnement des pays ouest-africains et également l’Europe du Sud en gaz naturel.

D’après le directeur général de la NNPC Limited, Mele Kyari, qui s’exprimait lors d’une session de dialogue sur le leadership à la conférence CERAWeek à Houston (États-Unis), fin mars dernier, la décision finale d’investissement (DFI) sera prise en décembre 2024.

Lors de cette session, le responsable nigérian avait souligné que certains pays africains, notamment en Afrique subsaharienne, sont confrontés à des problèmes liés à disponibilité énergétique et non à la transition énergétique. «Nous comprenons les arguments en faveur de la transition énergétique, mais le moyen le moins coûteux d’y parvenir est le gaz. Nous voyons clairement les opportunités créées par le gaz. Aujourd’hui, nous construisons un certain nombre de lignes principales et d’autres infrastructures gazières qui fourniront du gaz à un certain nombre de réseaux gaziers», avait-il élaboré.

Le plus long projet de gazoduc offshore au monde, couvrant environ 5.600 km, est à même d’améliorer les infrastructures énergétiques, favoriser la coopération régionale et permettre une véritable transition énergétique des pays d’Afrique de l’Ouest.