Le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté dimanche par consensus une résolution réclamant une aide humanitaire immédiate pour Gaza.

Alors que le Conseil de sécurité de l’ONU a échoué à exiger un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, du fait du veto des Etats-Unis, les 34 pays membres du Conseil exécutif de l’OMS, dont le Maroc, appellent tous au « passage immédiat, durable et sans entrave de l’aide humanitaire » dans la bande de Gaza.

La résolution, proposée par le Maroc, l’Afghanistan, le Qatar et le Yémen, demande d’octroyer des autorisations de sortie aux patients, de fournir des médicaments et du matériel médical pour les civils, et de permettre à toute personne privée de liberté d’avoir accès aux soins médicaux.

La résolution des 34 pays membres du Conseil exécutif dit en outre sa « grave préoccupation » quant à la situation humanitaire et aux « destructions généralisées », et appelle à la protection de tous les civils.

The World Health Organization’s (WHO) executive board has unanimously voted in favour of a resolution calling for ‘immediate and unimpeded’ access to Gaza to tackle the worsening health situation.

🔴 LIVE updates: https://t.co/v7aGYF9sVO pic.twitter.com/S6SNuDbAwR

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 10, 2023