Israël a proposé au mouvement islamiste palestinien Hamas une « option » pour prolonger la trêve entamée vendredi et qui doit s’achever mardi à 07H00 (05H00 GMT), a indiqué lundi un porte-parole du gouvernement israélien.

Selon une source de sécurité égyptienne, les deux parties travaillent sur les détails d’une prolongation. « Israël insiste pour renouveler la trêve jour après jour », alors que les médiateurs étrangers – Qatar, Etats-Unis et Egypte – proposent une pause dans les combats de « plusieurs jours », a-t-elle déclaré à l’AFP.

Le chef de la diplomatie de l’Union européenne Josep Borrell et celui de l’Autorité palestinienne, Riyad al-Maliki, ont d’ailleurs appelé ce lundi à l’instauration d’une trêve durable dans la bande de Gaza en vue d’avancer vers « une solution politique » au conflit.

Cette trêve entre Israël et le Hamas, qui s’achève mardi, est un « premier pas important » mais « il faut faire beaucoup plus », a dit Borrell au début d’une réunion à Barcelone de l’Union pour la Méditerranée (UpM).

Elle doit « être prolongée » et « devenir durable pour permettre d’œuvrer à une solution politique (…) qui puisse nous permettre de briser le cycle de la violence, une bonne fois pour toutes », a ajouté l’Espagnol, selon lequel « il n’y aura pas de paix ni de sécurité pour Israël sans Etat palestinien ».

Peace between Israel and Palestine has become a strategic imperative for the entire Euro-Mediterranean community and beyond. We need a coalition for peace. This is our endeavour.

