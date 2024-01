Mohamed bin Ahmed Al Obaidli (C), membre du conseil d'administration de la Chambre du Qatar, entouré de Mohamed Setri, l'ambassadeur du Maroc au Qatar, et de Sonia Mezzour, vice-présidente de l'ASMEX. DR

Le renforcement des relations économiques et d’investissement entre le Maroc et le Qatar a été au centre d’une réunion d’hommes d’affaires des deux pays, mercredi à Doha.

Cette réunion du Forum d’affaires maroco-qatari a été tenue dans le cadre de la Semaine de promotion du “Made in Morocco” à Doha, organisée du 22 au 28 janvier à l’initiative de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX).

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur du Royaume à Doha, Mohamed Sitri, a mis en avant le développement constant des relations maroco-qataries, soulignant la volonté commune de renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Des liens forts unissent les deux pays depuis plus de 50 ans, grâce à la haute sollicitude royale et aux relations étroites entre les leaders des deux pays, le Roi Mohammed VI et son frère SA Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a-t-il affirmé.

Rappelant les multiples accords et mémorandums d’entente qui favorisent l’accélération des échanges commerciaux, l’ambassadeur a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les échanges des visites des délégations commerciales, tout en soulignant le rôle prépondérant du secteur privé dans le renforcement de la coopération économique bilatérale.

Il a évoqué, à cet égard, le Nouveau modèle de développement ainsi que les stratégies ambitieuses mises en place par le Maroc pour faciliter l’accès des exportations et des produits « Made in Morocco » aux marchés internationaux.

Le diplomate n’a pas manqué de mettre en avant la diversité des domaines dans lesquels les entreprises qataries et marocaines peuvent coopérer, citant notamment les secteurs agricole et alimentaire, l’automobile, le textile et le le bâtiment…

Qatar Chamber participated in the Moroccan Economic Week which kicked off. Speaking at the event, QC board member Mohamed bin Ahmed Al Obaidli stated that Qatar and Morocco share robust relations, which could enable the private sectors on both sides to establish commercial… pic.twitter.com/gP8aSuowxQ — Qatar Chamber (@Qatar_Chamber) January 24, 2024

Il a également passé en revue les grandes opportunités d’investissement qu’offre le Maroc ainsi que ses infrastructures très développées.

De son côté, Mohammed bin Ahmed Al-Obaidli, membre du Conseil d’administration de la Chambre du Qatar, a invité les entreprises marocaines à se renseigner sur le climat d’investissement au Qatar et les opportunités offertes.

Il a aussi incité les hommes d’affaires et les entreprises qataris à explorer les opportunités d’investissement dont regorge le Maroc afin de développer davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays, qu’il a qualifiées d’”excellentes”.

Pour sa part, Mme Sonia Mezzour, vice-présidente de l’ASMEX, a indiqué que l’organisation de la Semaine économique marocaine au Qatar, en parallèle avec ce Forum d’affaires économique et d’investissement qui réunit les hommes d’affaires des deux pays, vise à renforcer les partenariats commerciaux et à permettre la conclusion d’alliances économiques et de projets communs.

L’objectif est aussi d’identifier les moyens d’introduire les produits marocains sur le marché qatari, en mettant à profit le rapprochement et les relations distinguées unissant les deux pays dans de nombreux secteurs, a-t-elle dit.

En outre, Mme Mezzour a mis en avant les opportunités d’investissement prometteuses qu’offre le Royaume dans différents secteurs, soulignant la diversité des acteurs et des secteurs de production représentés dans cette mission.

Cette réunion du Forum d’affaires maroco-qatari, à laquelle ont participé des dizaines d’hommes d’affaires et d’investisseurs qataris, a été ponctuée de présentations et de la projection d’un film institutionnel sur les opportunités d’investissement au Maroc.

Le programme de la délégation marocaine comprend des visites de terrain auprès de grandes entreprises et institutions qataries (services de distribution et plateformes logistiques), la tenue de réunions B2B et l’organisation d’une exposition de produits marocains.