L’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam Edwin van der Sar, victime d’une hémorragie cérébrale il y a près de deux semaines, est sorti des soins intensifs et espère rentrer chez lui la semaine prochaine, a-t-il annoncé.

Âgé de 52 ans, l’ex-joueur de l’Ajax et de Manchester United était en vacances sur une île en Croatie lorsque l’incident est survenu.

« Je suis heureux d’annoncer que je ne me trouve plus dans l’unité de soins intensifs », a déclaré M. Van der Sar mardi soir sur son compte Twitter.

Il a également publié une photo de lui, allongé sur son lit d’hôpital, tenant le bras de sa femme Annemarie, les deux affichant un sourire.

« Je suis toutefois encore à l’hôpital. J’espère rentrer chez moi la semaine prochaine et franchir la prochaine étape de mon rétablissement ! », a-t-il ajouté.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.

I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0

— Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023