L’ancien international suédois Kurt Hamrin, dernier survivant de la finale du Mondial-1958 de football remportée par le Brésil de Pelé, est décédé à l’âge de 89 ans, près de Florence (Italie), a annoncé dimanche la Fiorentina, l’un de ses anciens clubs.

« Le président Commisso et sa famille, la direction du club et toute la Fiorentina s’unissent à la douleur de la famille et du monde du football après la disparition de Kurt Hamrin, légende du football et de la Fiorentina », a indiqué dans un communiqué le club de Florence.

« Le football suédois a perdu l’un de ses grands joueurs », a écrit de son côté la Fédération suédoise de football sur son site internet.

Il Presidente Commisso, la sua Famiglia, la Dirigenza e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia e dell'intero mondo del calcio per la scomparsa di Kurt Hamrin, leggenda del calcio e della Fiorentina, di cui detiene il record di gol segnati in maglia viola💜 pic.twitter.com/W1mK4HUkLy — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 4, 2024

« Ce n’est pas simplement son palmarès, ses buts, ses passes et son implication sur l’aile droite qui ont fait de +Kurre+ une légende qui n’a jamais été oubliée. Il était un joueur loyal et une figure populaire dans tous les clubs où il passé », a-t-elle noté.

Formé à l’AIK, Hamrin a fait l’essentiel de sa carrière dans le Championnat d’Italie, à la Juventus (1956-57), à Padoue (1957-8), à la Fiorentina (1958-67), à l’AC Milan (1967-69) et enfin à Naples (1969-72), avant un retour en Suède pour quelques mois à l’IFK Stockholm.

Il est, avec 190 buts, le neuvième meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Italie.

Hamrin, surnommé en Italie l »Uccellino » (« le petit oiseau », en référence à son agilité et à sa rapidité), a remporté un titre de champion d’Italie (1968), la Coupe d’Europe des clubs champions en 1969 (C1) et une Coupe des vainqueurs de Coupe en 1968 (C2) avec l’AC Milan, deux Coupes d’Italie et une autre C2 en 1961 avec la Fiorentina.

Sélectionné à 32 reprises en équipe de Suède, il a marqué 17 buts sous le maillot bleu et jaune. Il a inscrit quatre buts durant la Coupe du monde 1958 à domicile, dont un, mémorable au terme d’un slalom dans la défense allemande, en demi-finale contre la RFA (3-1).

En finale à Stockholm, la Suède avait ouvert la marque mais s’était inclinée 5 à 2 face au Brésil avec un doublé de Vava et un autre du prodige Pelé, 17 ans. Hamrin était lui resté muet.