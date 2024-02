Façonnée par la fine fleur des architectes et des artisans marocains, la fontaine offerte par le Maroc à l’Union africaine (UA) a été inaugurée, hier jeudi, au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba. Joint par H24info, l’architecte en chef de ce joyau marocain, Kamal Bedraoui, livre plus de détails quant à sa réalisation.

« C’est une œuvre confectionnée sur place, pendant une durée d’environ trois mois et demi« , précise Bedraoui, révélant que « tous les matériaux ont été acheminés du Maroc, excepté le plâtre qui a été sculpté sur place« .

En ce qui concerne le Zellij, l’architecte souligne qu’il « vient tout droit de Fès en petites pièces et le montage a été fait sur place« .

« Les luminaires en laiton ciselé sont fabriqués à Fès au Maroc grâce l’ingéniosité de nos artisans à qui on doit ce magnifique résultat et à leur tête monsieur Zouhair Kabbaj qui représente l’un de nos meilleurs ambassadeurs dans son domaine par son dévouement au service de notre patrie, en perpétuant le savoir-faire de nos ancêtres« , fait valoir Bedraoui.

Interrogé sur le secret d’intégration avec dextérité et d’une main de maître des modus operandi verts et eco-friendly, Kamal Bedraoui fait savoir que « la solution des panneaux solaires avec des batteries de stockage est un clin d’œil au sujet phare du moment qui n’est autre que le changement climatique, pensant que nous pouvons y contribuer à notre manière« .

Il convient de souligner que la fontaine a été inaugurée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, et ce en marge de la 44eme session du Conseil exécutif et du 37eme Sommet de l’UA.

L’événement a eu lieu lors d’une cérémonie grandiose en présence de ministres des Affaires étrangères des pays africains, de la vice-présidente de la commission de l’UA, des commissaires de l’Union, de hauts responsables de l’organisation panafricaine, plusieurs personnalités et membres du corps diplomatique, ainsi que des médias, notant que ladite fontaine, qui reflète par-dessus tout l’authenticité de l’artisanat marocain à travers son fleuron le zellige, est installée dans le grand hall d’exposition au siège de l’UA.