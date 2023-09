En réponse aux instructions royales ordonnant l’ouverture d’un compte spécial auprès du Trésor et Bank Al Maghrib, celui-ci a annoncé, ce jeudi, qu’il va contribuer avec un milliard de dirhams dans cet «effort solidaire national».

A la suite au tremblement de terre survenu le vendredi 8 septembre au Maroc, le Roi Mohammed VI a ordonné l’ouverture d’un compte spécial auprès du Trésor et Bank Al Maghrib, en vue de recevoir les contributions volontaires des citoyens et des organismes privés et publics nationaux et internationaux.

De nombreux organismes publics et privés, ainsi que des particuliers, ont répondu à cet appel. Bank Al Maghrib vient de s’ajouter à la liste des donateurs avec une contribution de un milliard au compte 126.