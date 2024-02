Les habitants de Figuig, ville-palmeraie nichée dans la région de l’Oriental au Sud de la ville d’Oujda, manifestent depuis plus de trois mois leur refus total de déléguer la gestion de l’eau potable de l’Oasis à une société privée.

Les Figuigui ont marché, hier vendredi 23 février 2024, dans la ville d’Oujda pendant plusieurs heures en signe de protestation contre la délégation par la commune de la gestion de l’eau à Oriental Distribution.

Toutes vêtues d’un Haïk pour exprimer leur unité face à cette mesure, les habitantes de Figuig ont, elles aussi, investi les rues de la capitale de l’Oriental en grand nombre.

Munies de banderoles signifiant clairement que « les eaux de l’Oasis de Figuig sont une ligne rouge« , elles ont affiché une vive opposition contre cette délégation au groupement intercommunal de l’Oriental.

Dans les déclarations rapportées hier par la presse locale et nationale, les manifestants ont renouvelé leur rejet absolu de la décision du conseil communal, exprimant notamment leur préférence et leur attachement pour et avec le modèle traditionnel de gestion de l’eau hérité de leurs ancêtres.

Dans un mot prononcé à cette occasion, rapporté par nos confrères de Hespress, le Comité local d’Oujda pour la solidarité avec les habitants de Figuig a exprimé sa « Forte dénonciation d’une approche sécuritaire provocatrice dont les premiers signes ont commencé par des jugements expéditifs et durs de certains militants du Hirak« .

Et de poursuivre que cette approche « Ne fera qu’approfondir les causes des tensions sociales dans un contexte qui appelle à donner la priorité à la langue du dialogue et à la recherche de solutions et de réponses équitables pour les habitants de Figuig, d’une manière qui réponde à leurs justes revendications« .

نساء فكيك ، الله يحفظهم ✌️🇲🇦 pic.twitter.com/Cx5CkUXQNB — سي مربوح ⁦🇵🇸 (@Simerbo) February 21, 2024