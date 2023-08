Les Etats-Unis ont indiqué vendredi avoir donné leur feu vert à l’envoi par le Danemark et les Pays-Bas d’avions de combat américains F-16 à l’Ukraine, une fois que les pilotes ukrainiens seront formés pour les piloter.

Un porte-parole du département d’Etat américain a affirmé que le Danemark et les Pays-Bas avaient reçu des « assurances formelles » à ce sujet.

« De cette façon, l’Ukraine pourra tirer pleinement parti de ses nouvelles capacités dès que le premier groupe de pilotes aura terminé sa formation. Les F-16 contribueront aux capacités de défense et de dissuasion de l’Ukraine », a ajouté ce porte-parole.

Les Etats-Unis ont des règles strictes sur la revente ou le transfert d’équipement militaire américain par des alliés.

La date à laquelle les pilotes ukrainiens finiront leur formation n’est pas encore connue.

Cette formation, par une coalition de 11 pays, devait commencer ce mois-ci, et des responsables ont dit espérer que les pilotes soient prêts d’ici début 2024.

La ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, a salué vendredi le feu vert.

« Cela nous permet de mener les choses à bien sur la question de la formation des pilotes ukrainiens », a-t-elle dit sur X (ex-Twitter).

I welcome the US decision to clear the way for delivery of F-16 jets to Ukraine. It allows us to follow through on the training of Ukrainian pilots.

We remain in close contact with European partners to decide on the next steps.#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/Qvx4RtnygR

— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) August 18, 2023