Le passage de la tempête Louis sur l’Europe a eu un effet accélérateur sur les chutes d’eau et l’arrivée du froid, ces derniers jours au Royaume, selon une note explicative de la Direction générale de la météorologie publié sur son réseau social LinkedIn.

« Une dépression très profonde a généré un temps très perturbé sur l’Europe Occidentale et a provoqué des rafales de vents forts, atteignant jusqu’à 150 km/h en France. Cette dépression a favorisé l’arrivée d’un flux de Nord-Ouest qui a amené vendredi 23 février des pluies modérées sur le Nord et l’Est du Maroc. Des vents forts ont également soufflé sur la rive méditerranéenne, l’Oriental et l’Atlas, et les températures ont baissé » peut-on lire sur la publication de la Direction générale de la météorologie (DGM) sur LinkedIn.

La DGM prévoit, « une nouvelle dépression accompagnée d’air froid en altitude permettra l’arrivé de nouvelles précipitions lundi 25 et mardi 26 février sur les côtes Atlantiques Nord et l4Est du Maroc. Ces précipitations seront accompagnées d’une baisse des températures et de chutes de neige sur les reliefs ».

Et de conclure que, « les températures du mois de février semblent enfin revenir à leur niveau normal et les précipitations vont probablement suivre aussi »