« Historique »: la Suède exulte dimanche après la victoire la candidate d’origine marocaine, Loreen, au concours de l’Eurovision. Le Pays attend le retour de sa championne.

De parents Marocains, Lorine Zineb Nora Talhaoui est née dans la banlieue de Stockholm en Suède. Ainée d’une fratrie de six enfants, Loreen (son nom de scène) a toujours revendiqué sa double culture: « J’ai des origines nomades, je suis amazighe, mais je suis aussi Suédoise, je veux ma râpe à fromage et que les gens m’appellent avant de débarquer chez moi », avait-elle confié au journal Dagens Nyheter.

Avec sa chanson « Tattoo », un hymne pop sur l’amour inconditionnel, l’artiste, déjà couronnée en 2012, est la deuxième à réaliser un doublé à l’Eurovision 36 ans après Johnny Logan pour l’Irlande dans les années 1980, et la première femme à le faire.

Dans le pays nordique où la compétition est suivie religieusement, la presse est grandiloquente. « Il y a seulement une reine et elle s’appelle Loreen », a écrit le tabloïd Expressen. « Ce que Loreen a réalisé (…) est, sans exagérer, un exploit plus grand que la plupart d’entre nous ne le réalisent », a assuré le journal, qualifiant son titre de « perfection pure ». Elle « a écrit l’histoire », a renchérit Svenska Dagbladet (SVD). « Sur le plan musical, artistique et scénographique, Loreen et sa participation ont été à la hauteur de tous les espoirs », a noté le quotidien. Grande favorite, « elle a résisté à la pression », s’est félicité la chaine de télévision publique SVT.

Cependant ce succès n’est pas sans attiser les jalousies, a rapporté SVD avec notamment une campagne d’une société de paris irlandaise à ne pas voter pour Loreen. « Ca n’a évidemment pas fonctionné, mais l’agacement face au succès de la Suède et à ses numéros toujours parfaits se propage en Europe depuis dix ans, et il n’est pas près de s’atténuer », prévient SVD.Exactement 50 ans après la victoire d’ABBA à Brighton, avec son tube Waterloo, la Suède s’apprête désormais à accueillir l’Eurovision pour la septième fois l’an prochain. « Un timing parfait », a conclu le quotidien Dagens Nyheter.