La voix de son père, le vrombissement des voitures, le bruit des ciseaux qui coupent ses cheveux: un garçon de 11 ans entend « pour la première fois de sa vie » après une thérapie génique inédite, a annoncé mardi un hôpital de Philadelphie, aux Etats-Unis.

Cette réussite, une première dans le pays, représente un espoir pour les patients du monde entier souffrant d’une perte d’audition causée par des mutations génétiques, a affirmé dans un communiqué l’hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP), qui a réalisé le traitement.

The Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) which carried out the treatment — a first in the United States — said in a statement Tuesday the milestone represents hope for patients around the world with hearing loss caused by genetic mutations.https://t.co/AMHRQASCQg

