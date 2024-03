Donald Trump va tout droit vers un match retour avec Joe Biden à la présidentielle, sa dernière rivale républicaine Nikki Haley ayant selon les médias américains décidé de jeter l’éponge après avoir été lourdement battue lors du « Super Tuesday ».

L’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU s’apprête à mettre un terme à sa campagne, rapportent mercredi le Wall Street Journal et CNN.

Elle devrait annoncer sa décision dans un discours mercredi, autour de 15H00 GMT, de Charleston (sud-est), la principale ville de l’Etat de Caroline du Sud dont elle a été la gouverneure, selon le grand quotidien des affaires américain.

Nikki Haley will announce today that she is exiting the presidential race, according to sources familiar with her plans https://t.co/teNQ35wGbj

— CNN (@CNN) March 6, 2024