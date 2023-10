Un lieutenant de Donald Trump, l’élu Jim Jordan, devrait renoncer jeudi à la présidence de la Chambre américaine des représentants, paralysée depuis 16 jours par des querelles républicaines.

Selon plusieurs médias américains, le quinquagénaire, membre de la frange la plus conservatrice du Parti républicain, va à la place soutenir le renforcement des pouvoirs du « speaker » par intérim, espérant ainsi mettre fin à la crise institutionnelle.

C’est une situation complètement inédite: l’une des deux chambres du Congrès, censé être l’un des parlements les plus puissants au monde, n’a pas été capable de voter sur le moindre projet de loi depuis plus de deux semaines.

Qu’importe que le président Joe Biden s’apprête à demander lors d’un discours à 20H00 (00H00 GMT vendredi) des ressources considérables pour l’Ukraine, envahie par la Russie, et Israël, en guerre avec le Hamas. La Chambre est actuellement incapable d’accéder à cette requête.

L’immense majorité des pouvoirs de cette institution ont été suspendus par la destitution historique de son chef Kevin McCarthy le 3 octobre, victime de divisions entre républicains modérés et trumpistes.

Lire aussi. Vidéos. États-Unis: l’allié de Trump échoue à être élu «speaker»

Les conservateurs sont majoritaires à la chambre basse et donc responsables d’en élire le « speaker ». Mais ces 221 parlementaires ne parviennent pas à s’entendre sur un nouveau président.

Après deux semaines de tractations très poussives et deux votes dans l’hémicycle de la Chambre, l’élu Jim Jordan devrait renoncer, du moins pour le moment, à sa candidature pour le perchoir.

Une vingtaine de républicains modérés reprochent à cet élu pugnace des positions trop extrêmes et refusent pour cette raison de l’élire au poste de « speaker« .

Illustration des tensions très vives qui règnent autour de cette élection: plusieurs d’entre eux se sont plaints d’avoir reçu des menaces depuis leur vote contre Jim Jordan.

Dans une institution encore marquée par l’assaut du Capitole, les démocrates dénoncent quant à eux le positionnement ambigu de Jim Jordan sur la présidentielle de 2020, élection que Donald Trump qualifie encore, sans preuve, de « volée ». Ils ne l’aideront pas non plus à accéder au perchoir.

Plusieurs scénarios sont étudiés par le groupe parlementaire pour sortir de cette crise à commencer par la possibilité de renforcer temporairement les pouvoirs du « speaker » par intérim, Patrick McHenry.

My prediction → @Jim_Jordan will be the 56th Speaker of the House pic.twitter.com/YqjgpJXQHE

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) October 17, 2023