Deux jours après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retrouver l’auteur de la tuerie, l’une des pires de ces dernières années.

« Une quantité phénoménale d’effectifs des forces de l’ordre, de temps, et d’efforts sont mis en oeuvre 24 heures sur 24 » pour retrouver le suspect principal, a déclaré le chef de la police de la ville de Lewiston, David St. Pierre, dans une conférence de presse vendredi matin.

Robert Card, 40 ans et réserviste de l’armée, est accusé d’avoir ouvert le feu dans une salle de bowling et un bar-restaurant, faisant également 13 blessés.

