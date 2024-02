Le militaire américain grièvement blessé dimanche en s’immolant par le feu devant l’ambassade d’Israël à Washington est décédé, ont annoncé lundi les forces armées des Etats-Unis.

« La personne impliquée dans l’incident d’hier a succombé à ses blessures et est décédée la nuit dernière », a déclaré Rose M. Riley, une porte-parole du Pentagone dans un court message envoyé à l’AFP.

« Nous fournirons des informations supplémentaires 24 heures après que les proches auront été informés », a-t-elle ajouté.

Ce militaire américain s’est grièvement blessé en tentant de s’immoler par le feu devant l’ambassade d’Israël à Washington dimanche. Les médias locaux rapportent qu’il protestait contre la guerre à Gaza.

Les secours se sont précipités sur les lieux peu avant 13h00 (18h00 GMT) en réponse à un « appel concernant une personne en train de brûler devant l’ambassade d’Israël », a indiqué sur X le service des pompiers de la capitale. A leur arrivée, ils ont constaté que le Secret Service, le service de protection des hautes personnalités de l’Etat américain, avait déjà éteint le feu.

At 12:58 PM @dcfireems responded to call for person on fire outside the Israeli Embassy. Arrived to find fire extinguished by members of @SecretService Uniformed Division. 1 adult male transported critical life threatening injuries to an area hospital. #DCBravest

— DC Fire and EMS (@dcfireems) February 25, 2024