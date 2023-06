La deuxième édition de la Rencontre « La Dolce Vita à Mogador » se tiendra du 4 au 8 octobre prochain dans la Cité des Alizés, a annoncé l’Association Essaouira-Mogador, initiatrice de cet événement qui met à l’honneur le cinéma italien.

« La Dolce Vita à Mogador » 2023 est organisée en collaboration avec « ITALIAN SCREENS », née à l’initiative du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de Cinecittà pour la Direction Générale du Cinéma et de l’Audiovisuel relevant du ministère de la Culture, et de l’Académie du cinéma italien/Prix David di Donatello, qui présente à l’étranger le meilleur du cinéma italien.

Elle offre à découvrir un programme de grande valeur artistique et culturelle, sans négliger la promotion commerciale, avec des événements organisés pour présenter aux opérateurs locaux toutes les incitations que l’Italie leur offre en cas d’achat de films, indique un communiqué des organisateurs.

Les représentants de Cinecittà, présents à Essaouira, seront au cœur d’une table ronde pour rencontrer tous les professionnels du cinéma marocain (producteurs, distributeurs et exploitants de salles), relève la même source.

Et de poursuivre que suite au succès de la précédente édition au cours de laquelle plus de 600 élèves d’Essaouira ont assisté aux différentes projections et plus de 1.200 spectateurs marocains et étrangers, cette année, trois films seront projetés à l’attention de ce jeune public et des masters-class seront ensuite organisés autour des métiers du cinéma.

Quatre jours durant, les festivaliers seront ainsi accompagnés pour découvrir la Dolce Vita-version Essaouira, en appréciant les richesses culturelles de la ville et l’atmosphère relaxante de ses rues historiques, conclut le communiqué.