Au Maroc, la pollution de l’air attribuée aux énergies fossiles provoque 5.000 morts par an et coûte annuellement près de onze milliards de dirhams.

À l’occasion de la journée mondiale de la santé, le réseau marocain pour la défense du droit à la santé et droit à la vie tire la sonnette d’alarme sur le niveau de pollution au Maroc dans un rapport dont Al Ahdat Al Maghribiya fait écho vendredi 8 avril 2022.

La pollution de l’air fait plus de 5.000 morts au Maroc par an, soit une moyenne de 15 décès par jour. Ce fléau coûte au pays 11 milliards de dirhams par an, poursuit le réseau qui cite un rapport mondial de Greenpeace intitulé «L’air toxique: le coût réel des combustibles fossiles».

L’organisation marocain met l’accent sur les conséquences désastreuses de la dépendance du pays vis-à-vis aux combustibles fossiles, qui polluent le climat de l’air et des eaux et provoquent des taux élevés de maladies et de décès.

Lire aussi. La pollution coûte 123 milliards d’euros par an à la région MENA

Le rapport pointe du doigt l’utilisation du charbon comme principale source de production d’électricité. Le charbon est l’une des sources d’énergie fossile les plus polluantes. Une fois brûlé, celui-ci produit des polluants toxiques qui causent des maladies chroniques, telles les maladies cardiaques, le diabète, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et le cancer du poumon.

Le réseau marocain pour la défense du droit à la santé et droit à la vie s’insurge contre les inégalités que provoquent les effets de la pollution. Même si l’impact du risque environnemental est collectif, voire global, les couches sociales ne sont pas égales, face aux crises écologiques, ni en termes de responsabilité, ni en termes de vulnérabilité.