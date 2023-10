Le cinquième Forum arabe sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique a ouvert ses travaux dimanche au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion de deux jours, organisée sous le thème « L’innovation au service de l’énergie durable », par le Directeur général de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies renouvelables (IRESEN), Samir Rachidi, et le vice-président de la Commission Afrique au sein de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Ali Zerouli, également co-président du Cluster Green H2 et chef de développement chez HIF Global pour la région Afrique et Moyen-Orient.

Organisée en coopération avec le Centre régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique et la Commission économique et sociale des Nations-Unies pour l’Asie occidentale (ESQWA), ce forum, qui réunit des responsables gouvernementaux, des chefs d’organisations nationales et régionales et des experts internationaux, est axé sur le rôle de l’innovation dans le développement du secteur énergétique et la promotion de l’énergie durable dans la région arabe, sur fond des derniers développements du marché de l’électricité dans le monde arabe.

Intervenant en ouverture de cette rencontre, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a indiqué que cette rencontre s’assigne pour mission principale de favoriser les échanges des points de vue afin de renforcer le dialogue dans le domaine de l’énergie et de développer une approche arabe dans la perspective d’un avenir plus durable pour les générations futures.

Dans une allocution lue en son nom par la directrice du Département de l’énergie de la Ligue arabe, Jamila Matar, M. Aboul Gheit a souligné que la vision de l’Organisation panarabe sur les questions énergétiques repose sur trois axes, à leur tête la ferme conviction que les sources d’énergie sont un moyen de croissance et de prospérité et non un outil de pression en temps de crises.

« Partant, le maintien de la position stratégique de la région arabe sur les marchés mondiaux de l’énergie est notre voie pour d’atteindre une plus grande prospérité pour nos sociétés arabes », a-t-il dit.

Le deuxième axe, a-t-il expliqué, repose sur la consolidation de l’intégration arabe, ce qui exige des efforts concertés dans la Grande zone de libre-échange arabe, dont l’action du Conseil ministériel arabe de l’électricité visant à établir un marché arabe commun de l’électricité, alors que le troisième axe est relatif à la transition énergétique ou l’inclusion progressive des sources d’énergie renouvelables dans le mix énergétique, en incitant le secteur privé à investir dans ce secteur.

Pour la concrétisation de cette approche, a conclu M. Aboul Gheit, l’accent doit être mis sur la mise en œuvre du septième Objectif de développement durable des Nations Unies, qui consiste à « garantir l’accès de chacun, et à un coût abordable, à des services énergétiques modernes, fiables et durables ».