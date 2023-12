Une opération sécuritaire conjointe entre les éléments de la Sûreté nationale et de la Douane au niveau du poste-frontière El Guergarat, au sud de la ville de Dakhla, a permis vendredi après-midi de mettre en échec une tentative de trafic de drogue d’une quantité de 569 kg de chira, dissimulée à bord d’un camion de transport international de marchandises immatriculé au Maroc.

Ledit camion a été soumis à une fouille minutieuse à l’aide de chiens renifleurs ayant permis la découverte des 569 kg de chira, dissimulés et emballés dans des palettes de manutention servant au transport d’une cargaison de produits alimentaires, apprend-on de source sécuritaire.

Le conducteur du camion utilisé dans cette tentative de trafic des drogues saisies, un citoyen de nationalité marocaine âgé de 53 ans, a été appréhendé et soumis à l’enquête judiciaire menée par le parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que les ramifications de ces actes criminels au Maroc ou à l’échelle régionale et internationale, ajoute la même source.

Cette opération conjointe s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et constants déployés par les différents services sécuritaires au poste-frontière El Guergarat afin de lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes et détecter et combattre toutes les formes de crimes transnationaux.