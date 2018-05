Vidéo.Présidence de l'AFEM: Leila El Andaloussi présente son programme

Après Marrakech, Tanger et Rabat, la candidate à la présidence de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (Afem) fait escale à Casablanca pour présenter son programme.

Dans une dynamique de focalisation sur des objectifs réalisables, Laila El Andaloussi se porte candidate avec une seule ambition : donner une nouvelle impulsion à l’Afem en consolidant les résultats réalisés.

« Après 18 années d’existence, l’Afem est reconnue et considérée comme une référence », explique la candidate. Son programme s’étend sur plusieurs axes dont le soutien et l’accompagnement des membres, en créant une plateforme interactive de connexion entre les femmes en matière d’échange et partenariat dans le monde des affaires.

L’expert comptable et la chef d’entreprise compte revoir le système d’information de l’Afem pour le rendre plus rigoureux et efficient, en s’orientant vers le networking. Elle compte créer de véritables opportunités d’affaires à ces femmes chefs de PME et TPE.