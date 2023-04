Leïla Doukali réélue à l’unanimité présidente de l’AFEM

Leïla Doukali vient d’être réélue, pour un second mandat, à la tête de l’Association des Femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM).

Au sens aigu des affaires et de l’entrepreneuriat, Leila Doukali, vient d’être réélue à l’unanimité comme présidente de l’Association des femmes chefs d’entreprise du Maroc (AFEM) pour un deuxième mandat 2023-2026. « Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective de l’Association, tenue au siège de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), dont l’AFEM est membre du Conseil d’Administration, représentant les femmes cheffes d’entreprise du Maroc, Mme Doukali a été réélue à l’unanimité des voix exprimées pour un deuxième mandat 2023-2026, au terme d’un exercice fortement impacté et challengé par la crise du Covid19, mais qui a vu la réalisation d’importantes actions », annonce l’AFEM dans un communiqué.

Sous la direction de Leila Doukali, l’AFEM a pu mettre en place un ambitieux plan d’urgence afin de soutenir les entreprises et les membres impactés par la crise. Ainsi, grâce au programme « Amally », les membres de l’AFEM ont pu bénéficier d’un espace de co-working, profiter de nombreuses formations et webinaires, et être informées « On-line » des différentes solutions de financements et aménagements proposés par le gouvernement.

« Nous devons agir ensemble pour une inclusion financière plus forte de la femme marocaine. Il s’agit aujourd’hui de proposer des solutions et des programmes innovants pour soutenir et encourager les femmes à entreprendre, et à apporter leur part au développement de notre pays », a déclaré Mme Doukali.

Aujourd’hui, l’AFEM s’affirme en tant que représentant incontournable et stratégique de la femme entrepreneure au Maroc. Une reconnaissance également au niveau des institutions et des partenaires qui s’est couronnée ce mois-ci par la désignation de l’association en tant que membre du Comité National pour l’Egalité des Genres et la Promotion de la Femme, présidé par le Chef du gouvernement.

Passionnée et déterminée, Mme Doukali a rejoint l’AFEM, un mois après sa création en 2000, pour occuper le poste de responsable de la commission communication et membre du Conseil d’Administration. L’objectif étant d’accroître la notoriété de l’association et de mettre à l’honneur la Femme entrepreneure du Maroc.

En 2006, elle intègre l’entreprise familiale qui évolue dans le secteur de la pêche hauturière, ce qui lui a permis de parfaire son apprentissage et de toucher au secteur industriel. Et en décembre 2019, elle a été élue présidente de l’AFEM. Une élection saluée par l’ensemble des membres, permettant ainsi à l’Association de prendre un nouvel élan et de déployer son plan d’actions autour du développement de l’entreprenariat féminin. Sa vision avait pour ambition une AFEM innovante, engagée pour la parité et forte qui compte encore plus fort sur l’échiquier économique.

Née un jour de printemps à Casablanca en 1970, Leila a grandi au milieu d’une fratrie et de parents entrepreneurs, qui ont été véritablement le fil conducteur de sa vie. Après l’obtention du baccalauréat au Lycée Lyautey, Mme Doukali, séduite par le monde de la gestion des entreprises, a opté pour une formation anglo-saxonne qui lui a permis de décrocher un bachelor of business administration, avant d’enchaîner avec une formation en management et un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en Affaires Internationales à la prestigieuse université de la Sorbonne. Malgré sa formation riche et diversifié, Mme Doukali décide de revenir au Maroc pour démarrer sa carrière professionnelle, malgré une proposition de poste alléchante à Paris.