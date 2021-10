Weexa, acteur incontournable dans l’intégration et la digitalisation des flux B2B, vient de faire l’acquisition de l’opérateur français EDT. Malik Touimi Benjelloun, directeur général du groupe, s’exprime sur cette expansion qui complète idéalement ses services.

« L’an dernier, nous avions parlé de nos ambitions de croissances organique et externe fortes et aujourd’hui, je suis ravi de pouvoir dire que nous avons fait ce que nous avions dit que nous ferions, avec notamment l’acquisition du groupe EDT« , déclare Malik Touimi Benjelloun, DG du groupe Weexa qui n’existe que depuis un an.

Mais en un an, ses ressources humaines ont quadruplé; l’entreprise est passée de moins de 40 personnes réparties entre Casablanca et Paris, à bientôt 160 personnes dans neuf pays et quatre continents. Et la firme compte bien continuer à se développer afin de devenir le « leader mondial de la digitalisation des flux BtoB ».

C’est dans cette dynamique qu’aujourd’hui Weexa est fier d’intégrer dans son griron l’opérateur français EDT avec qui il partage la même vision de leurs activités, « les mêmes moyens pour atteindre des objectifs communs et ambitieux ». « EDT est une société de services très orientée clients, soit des valeurs que nous partageons totalement, ce qui a fait que nous nous sommes rapidement entendus », se réjouit Touimi Benjelloun.

« Nous n’imaginions pas faire l’acquisition d’une entreprise de la taille du groupe EDT. Nous avons eu le privilège de faire une rencontre humaine, courant premier semestre 2021 qui nous a convaincus d’accélérer notre croissance externe encore plus vite que ce que nous escomptions », poursuit le DG de Weexa.

Et de conclure: « L’intégration demande du temps, notamment au niveau humain qui est le premier capital d’une société de services comme la nôtre. Je tiens à remercier les équipes des deux entreprises, c’est grâce à elles aujourd’hui que nos clients nous font confiance et qu’on peut se développer davantage ».

Pour rappel, le groupe Weexa est un cabinet de conseil et de digitalisation des flux BtoB dans le sens le plus large du terme. Il propose des services de conseil, mais aussi de TMA, de supports et d’intégration des flux capables de s’interfacer à tout type de systèmes: ERP, WMS, OMS, TMS, etc.

De son côté, EDT est un opérateur de solution EDI BtoB en digitalisation des flux depuis 30 ans en clouds privé ou public selon les besoins des clients. C’est également un spécialiste et expert de la dématérialisation des factures.