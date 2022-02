La relance du transport aérien à Marrakech se confirme à l’aéroport de Marrakech depuis la réouverture du ciel du Royaume, le 7 février 2022.

Depuis la réouverture des frontières aériennes du Maroc, le 7 février, les choses bougent pour le transport par avion. L’exemple le plus parlant est celui de l’aéroport de Marrakech, principale destination touristique du pays.

Selon des statistiques collectées par H24Info, entre ce lundi 21 février et dimanche 27 du même mois, l’aéroport de la ville ocre prévoit de traiter un total de 198 rotations (dans les deux sens). Au total aussi, ces vols serviront à transporter 29.700 passagers depuis et vers le Maroc.

Cette reprise se fait grâce aux principaux marchés émetteurs en touristes: la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la Belgique, pour ne citer que ces pays.

Lire aussi. Transport aérien. Reprise, ce lundi, des vols Tel-Aviv-Marrakech

Mais d’autres pays émetteurs viennent renforcer cette tendance. C’est le cas d’Israël qui a repris les vols directs vers le Maroc. À titre d’exemple, deux vols de la compagnie israélienne El Al sont attendus à Marrakech, ces mardi et mercredi. Les appareils d’El Al ne repartent pas à vide pour les vols retour.

Toujours pour ce qui est d’Israël, il est prévu que deux autres compagnies rejoignent El Al pour desservir la destination Maroc et plusieurs villes (Casablanca, Marrakech et Essaouira): Israir et Arkia.