Sofac nouveau sponsor du Raja Casablanca

Sofac, filiale de CIH bank, a signé le 23 septembre un partenariat d’une durée de deux ans avec le Raja Casablanca.

Le Raja Casablanca a un nouveau sponsor. Il s’agit de Sofac, une des plus importantes entreprises dans le secteur du crédit à la consommation. Conclu pour une durée de deux ans, ce partenariat a été signé le 23 septembre à Casablanca en présence du président du RCA, Jawad Ziyat, et le Directeur général adjoint de Sofac, Khalid Dbich.

« L’association entre le Raja de Casablanca, l’un des clubs les plus prestigieux du continent, et Sofac, entreprise de référence dans le crédit à la consommation et nouvellement acteur du leasing, met en avant la synergie entre deux marques qui partagent les mêmes valeurs que sont la performance, la passion, l’humilité et le dépassement de soi », se réjouit le nouveau sponsor des Aigles verts dans un communiqué.

Créée le 11 juillet 1947 sous le nom de Sovac Maroc, la filiale de CIH Bank est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs du secteur du crédit à la consommation au Maroc. Déployant une stratégie commerciale très agressive, Sofac dispose d’un réseau d’agences réparties sur l’ensemble du territoire national, où opèrent des professionnels qualifiés au service exclusif de la clientèle