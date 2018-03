SNI (Al Mada): le résultat net en hausse de 5,12% en 2017

Devenue Al Mada depuis son dernier Conseil d'administration, la Société nationale d'investissement (SNI) a réalisé en 2017 un résultat net part du groupe (RNPG) de 4,65 milliards de dirhams (MMDH) en hausse de 5,12% par rapport à l'exercice précédent, selon les Etats financiers consolidés du Groupe publiés samedi.

Le résultat d'exploitation courant du Groupe ressort à 2,72 MMDH contre 2,18 en 2016 et celui des activités opérationnelles à 2,42 MMDH en hausse de plus de 25% par rapport à celui enregistré une année plus tôt.

Le résultat net des entreprises intégrées a atteint durant cet exercice 900,6 millions de dirhams (MDH) contre 662 en 2016, soit une hausse de plus de 36%.

En 2017, la SNI a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,32 MMDH en progression de 2,47% par rapport à l'exercice précédent. A fin décembre 2017, le total bilan de la SNI s'élève à 112 MMDH contre 110 MMDH à la même date de l'année passée.