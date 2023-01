À Agadir, les préparatifs vont bon train pour la mise en œuvre du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) d’Agadir de 15,5 km, dénommée « Amalway Agadir Trambus ». Où en est ce projet qui devra révolutionner la mobilité de la capitale de Souss ?

Il s’agit d’un projet qui devra changer le visage la ville d’Agadir. « Amalway Agadir Trambus » sera accompagné d’une réorganisation de l’ensemble du réseau de transport public, la création de pôles d’échanges pour optimiser la correspondance entre les différents modes de transport et de services pour mettre à profit le temps d’attente et le rendre plus confortable et plus sécurisé, ainsi que de l’aménagement d’emplacements pour les vélos à chaque station afin de permettre aux usagers de rejoindre une station ou de terminer leur trajet à vélo.

La Société de développement local (SDL) Agadir Mobilité, chargée du projet, a déjà lancé l’appel d’offres pour l’acquisition des véhicules. Et selon les informations recueillies par H24info, il y a parmi les soumissionnaires, un consortium d’entreprises, dont le constructeur allemand MAN. L’adjudicataire de ce marché n’est pas encore connu pour le moment.

Le BHNS proposera aux habitants et aux visiteurs une nouvelle offre de déplacement sur le territoire et permettra à chacun de choisir son mode de déplacement grâce à une offre de qualité complète, couplée à la desserte des quartiers et des zones urbaines clés de la ville.

La ville sera ainsi dotée d’un moyen de transport en commun efficace, bien inséré dans son environnement urbain, répondant à une mobilité croissante et au besoin de requalification urbaine d’un grand nombre de quartiers. Ce premier axe structurant du réseau de transport en commun parcourt l’ensemble de la ville selon un axe Nord-Sud-Est, reliant le Port d’Agadir aux quartiers de Tikiouine et desservant de nombreux pôles générateurs comme le Centre Administratif, l’Avenue Hassan II, Souk El Had, l’Avenue Hassan Ier, le Pôle Universitaire, la Cité Al Houda, la Zone Industrielle Tassila et le Centre de Tikiouine.

Une ligne de BHNS bénéficie d’une voie réservée exclusivement à la circulation des bus, comme pour une ligne de tramway, avec la mise en place de systèmes garantissant la priorité aux carrefours, la mise en service d’un matériel roulant et de stations confortables au design moderne, d’une qualité équivalente à celle des tramways. Par ailleurs, le BHNS propose une information au voyageur en temps réel et une billettique moderne. Le BHNS est aussi décrit comme un Tram sur pneus sans rails.