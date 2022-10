La Commune d’Agadir, présidée par Aziz Akhannouch, a opéré avec succès une sortie sur les marchés financiers. Une première pour une collectivité territoriale au Maroc.

L’opération a permis de lever 1 milliard de dirhams par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels nationaux et internationaux. Cette sortie sur le marché obligatoire a pour objectif de diversifier les sources de financement du Programme de développement urbain (PDU) d’Agadir.

Il s’agit de la première émission obligataire d’une commune à l’échelle nationale, souligne un communiqué de la commune d’Agadir.

La commune de la capitale du Souss est la première à mettre en pratique les décrets relatifs aux règles qui régissent les opérations d’emprunt réalisées par les collectivités territoriales, publiés le 24 janvier dernier.

La même source indique que cet emprunt sera essentiellement destiné à financer les projets et engagements de la Commune d’Agadir dans le cadre du Programme de développement urbain (PDU) 2020-2024, lancé par le roi Mohamed VI. Programme auquel la Commune doit contribuer à hauteur de 2 milliards de Dirhams, soit près de 30% du coût global.

La souscription à l’opération a suscité l’engouement des investisseurs institutionnels nationaux et internationaux étant donné les fondamentaux financiers jugés solides de la Commune.

La BERD parmi les souscripteurs

Le fait que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) figure parmi les souscripteurs à l’émission, au même titre que des investisseurs institutionnels nationaux, atteste de la confiance des investisseurs institutionnels et des partenaires du Maroc dans le marché national des capitaux et dans les projets publics portés par les Collectivités territoriales.

Cette opération est le résultat d’un partenariat fructueux avec le ministère de l’Intérieur qui s’est mobilisé pour rendre possible ce nouveau mode de financement innovant, et ouvrir la voie à la diversification des sources de financement des Collectivités territoriales dans le cadre de la stratégie nationale de déconcentration et d’autonomie financière, note le communiqué de la Commune d’Agadir.

Cette diversification, soutenue par le Ministère de l’Économie et des Finances, matérialise par ailleurs l’avènement d’une nouvelle classe d’actifs sur le marché des capitaux, et de nouvelles opportunités pour les investisseurs, ajoute la même source.

Notons par ailleurs que pour cette première opération, la Commune d’Agadir s’est adjoint les services d’un groupement de conseillers financiers constitué de CDG Capital (en tant que mandataire du groupement), Upline Corporate Finance et Attijari Finances Corp. et a bénéficié du soutien de la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur.