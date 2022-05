Le président israélien, Isaac Herzog, s’est adressé dans une vidéo enregistrée à l’occasion, aux participants au Forum « Morocco-israel: Connect to Innovate » qui se tient actuellement à Casablanca.

Le Maroc et Israël peuvent, ensemble, développer des solutions innovantes, notamment dans le domaine technologique, qui amélioreront les vies, les moyens de subsistance et la qualité de vie, et favoriseront le progrès et la paix dans tout le Moyen-Orient, en Afrique et au-delà, a indiqué, lundi, le Président israélien, Isaac Herzog.

Intervenant dans une vidéo enregistrée à l’occasion de la cérémonie inaugurale du Forum « Morocco-israel: Connect to Innovate », lancé lundi 23 mai à Casablanca, le Chef d’État israélien a mis en lumière les liens de coopération entre les deux peuples qui datent de plusieurs siècles.

Il a aussi affirmé sa reconnaissance du rôle central des Israéliens d’origine marocaine dans le développement de l’État d’Israël et la contribution de la communauté juive marocaine à l’histoire du Royaume du Maroc.

« J’ai imaginé un enfant de 10 ans, quelque part dans le monde musulman, observant comment le Maroc et Israël peuvent réfléchir, construire et créer ensemble; il verra la paix comme une réalité et une réelle alternative de coexistence dans le Moyen-Orient », a dit M. Herzog au sujet de la coopération entre les deux pays. Il a exprimé son « plus profond respect » au Roi Mohammed VI et le remerciant pour son engagement en faveur des relations pacifiques et amicales qu’entretiennent les deux nations.

« Le potentiel de coopération entre le Maroc et Israël est immense. Nous sommes deux pays à siéger au carrefour des continents et des cultures sur les rives de la méditerranée. Nous chérissons tous deux la tolérance et le dialogue entre les peuples des différentes confessions et origines, et nous vouons tous deux un profond respect pour nos anciennes traditions avec l’engagement réciproque pour la science et la technologie », a ajouté le président israélien.

Coopération gagnant-gagnant

Herzog a également souligné qu’à travers les partenariats et la coopération gagnant-gagnant, les deux pays peuvent créer une nouvelle réalité, en matière de sécurité alimentaire, de technologies et de soins médicaux, élargir le cercle de la paix dans le monde, et bâtir une stabilité durable et un avenir prospère pour nos enfants et toute la région d’Afrique du Nord.

Initié conjointement par Start-Up Nation Central et Consensus Public Relations, ce Forum se veut un événement unique réunissant les leaders marocains et israéliens, des secteurs privés et publics, autour du thème de l’innovation technologique dans les domaines de l’agro-alimentaire, l’eau, la logistique, l’énergie et le développement durable.

La cérémonie inaugurale, a été marquée par la conclusion de 13 mémorandums d’entente (MoU) relatifs à l’élaboration de solutions innovantes, qui ont été signés par les parties marocaines et israéliennes pour renforcer les activités business to business (B2B) entre les opérateurs économiques et commerciaux des deux pays et celles qui unissent les entités gouvernementales.

L’événement par la participation du conseiller du Roi, André Azoulay, de la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et du ministre du transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil.